نقطة تحول مصيرية.. نقيب المرافق العامة يهنئ الرئيس بذكرى 30 يونيو

وجه المستشار هشام فؤاد، رئيس النقابة العامة للعاملين بالمرافق العامة النائب الأول لرئيس الاتحاد الدولي للخدمات، التهنئة والمباركة للرئيس عبد الفتاح السيسي وللشعب المصري العظيم بمناسبة الذكرى الـ12 لثورة 30 يونيو المجيدة.

وأكد نقيب المرافق العامة، أن ثورة 30 يونيو كانت نقطة تحول مصيرية من "مشهد عصيب ينذر بغرق البلاد في دوامة من الفوضى العارمة والإرهاب الخبيث الذي هدد النسيج الوطني ومؤسسات الدولة نفسها" إلى دولة فاعلة ورائدة إقليميا ودوليا صاحبة سيادة وقدرة وكلمة مسموعة.

وقال فؤاد إن ذكرى 30 يونيو تذكرنا بأن إرادة الشعب الموحدة، مدعومة بقيادة حكيمة وجيش وطني مخلص، هي الضمانة الأكيدة لعبور الأزمات وبناء مستقبل وأن “العفي محدش يقدر يأكل لقمته”.

وأضاف: “تجسدت إرادة الشعب المصري العظيم وتطلعاته وآماله للخروج من هذا النفق المظلم، مدعومة بأمانة القيادة وحكمة الزعيم عبد الفتاح السيسي، الذي كان طوق النجاة والدرع المنيع لحماية شرعية الإرادة الشعبية ومقدرات الوطن من الانزلاق في الفوضي ومشروع الهيمنة الإرهابية الذي كاد أن يفتك بالهوية المصرية”.

وأشار فؤاد إلى أن وعي القيادة السياسية جعلها تدرك ضرورة صياغة فصل جديد في تاريخ الدولة المصرية وتأسيس جمهورية جديدة، أرسى قواعدها الرئيس السيسي بكل إخلاص وتفان بترسيخ قواعد البنية التحتية بجميع المجالات الثقافية والاجتماعية والاقتصادية والسياسية وتعزيزً للقوة الوطنية عبر تدعيم أركان الجيش المصري، الداعم الأول لاستقرار البلاد وصمام أمانها، وتقوية مؤسسات الدولة لمواجهة التحديات.

وأكد أن ما حققته الدولة المصرية بسواعد أبنائها لم تكن إنجازات في مجالات أو جوانب محدودة بل كان تنمية شاملة في كافة المجالات أعادت السيادة للكلمة المصرية وعظمت مكانتها إقليميا ودوليا بحكمة القيادة السياسية الواعية التي تستشرف المستقبل وتعي التحديات.

وشدد في ختام تصريحاته، على أنه بالرغم من العواصف الإقليمية المتلاطمة والتحديات السياسية والاقتصادية العالمية غير المسبوقة، تثبت مصر يومًا بعد يوم، بقيادة الرئيس السيسي وإصرار شعبها، صمودها وقدرتها على تجاوز المحن.