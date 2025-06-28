كلوب منتقدا فيفا: كأس العالم للأندية الجديدة أسوأ فكرة في تاريخ كرة القدم

وجه المدرب الألماني يورجن كلوب، المدير الفني السابق لنادي ليفربول، انتقادات لاذعة للاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، بسبب تنظيمه النسخة الجديدة من كأس العالم للأندية بمشاركة 32 فريقًا، والتي تقام لأول مرة في الولايات المتحدة الأمريكية.

وفي تصريحات أدلى بها لصحيفة "فيلت أم سونتاج" الألمانية، وصف كلوب (58 عامًا)، الذي يشغل حاليًا منصب المدير العالمي لكرة القدم في مجموعة "ريد بول"، البطولة بأنها "أسوأ فكرة تم تنفيذها في تاريخ اللعبة"، معتبرًا أن من اتخذوا هذا القرار "لا يعيشون واقع كرة القدم اليومية".

وقال كلوب: "بطولة كأس العالم للأندية بهذا الشكل فكرة سيئة للغاية. هناك من يتخذ القرارات دون أن يفهم حجم الضغوط الواقعة على اللاعبين والمدربين. هذا يزيد من الإرهاق البدني والنفسي ويهدد سلامة اللاعبين بشكل مباشر."

وأضاف: "أنا قلق من أن نشهد إصابات غير معتادة الموسم المقبل بسبب هذا الجدول المكثف، وإن لم تحدث الآن، فستظهر لاحقًا، سواء في كأس العالم أو بعدها مباشرة."

وأشار كلوب إلى أن توقيت البطولة خلال فصل الصيف، إلى جانب توسيع عدد الفرق المشاركة، يزيدان من حدة المشكلة، مطالبًا بمراجعة التقويم الدولي من أجل الحفاظ على صحة اللاعبين.