ضربات رقابية لضبط منظومة الخبز المدعم.. 19 محضرًا في حملات مكثفة بالغربية

تابع اللواء الدكتور علاء عبدالمعطي، محافظ الغربية، نتائج الحملات التموينية والرقابية التي استهدفت مخابز الخبز المدعم بمناطق العجيزي وكفر العجيزي وشارع سكة صناديد بأول طنطا، إلى جانب الحملة التي نفذتها إدارة تموين السنطة، حيث أسفرت الحملات عن تحرير 19 محضرًا، تنفيذًا لتوجيهاته بتكثيف الرقابة على المخابز والتأكد من الالتزام بالأوزان والمواصفات القانونية.

توجيهات محافظ الغربية

وأسفرت الحملة بأول طنطا عن تحرير 14 محضرًا، منها 7 محاضر تموينية تضمنت 4 مخالفات نقص وزن بواقع 12 و12 و12 و9 جرامات، ومخالفة لإنتاج خبز غير مطابق للمواصفات القانونية، ومخالفة لعدم وجود لوحة تشغيل، وأخرى لعدم نظافة أدوات العجين، إلى جانب 7 محاضر لعدم استيفاء اشتراطات سلامة الغذاء.

حملات رقابية

كما أفادت مديرية تموين الغربية، بأن الحملة التي نفذتها إدارة تموين السنطة أسفرت عن تحرير 5 محاضر لنقص وزن الخبز.

ردع مخالفين

وأكد محافظ الغربية، استمرار الحملات اليومية على المخابز البلدية بمختلف مراكز ومدن المحافظة، واتخاذ الإجراءات القانونية حيال أي مخالفات يتم رصدها، بما يضمن جودة رغيف الخبز والحفاظ على حقوق أهالينا ووصول الدعم إلى مستحقيه.