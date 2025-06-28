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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

شتوتجارت يحدد قيمة الاستغناء عن فولتيماد وسط اهتمام بايرن ميونخ

نيك فولتيماد
نيك فولتيماد
إسراء أشرف

كشفت مجلة "كيكر" الألمانية أن نادي شتوتجارت حدد مبلغ 117.2 مليون دولار (نحو 110 ملايين يورو) للموافقة على بيع مهاجمه الشاب نيك فولتيماد خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

وبحسب المجلة، فإن إدارة شتوتجارت مستعدة للدخول في مفاوضات مع الأندية المهتمة، شريطة تقديم عرض يصل إلى هذا الرقم، رغم أن عقد اللاعب يمتد مع النادي حتى عام 2028.

في السياق ذاته، أفادت صحيفة "بيلد" وشبكة "سكاي سبورتس" أن إدارة أعمال فولتيماد رفضت مؤخرًا فكرة تجديد العقد، في ظل اتفاق شفهي توصل إليه اللاعب مع نادي بايرن ميونيخ، حال تمكن النادي البافاري من التوصل إلى اتفاق رسمي مع شتوتجارت هذا الصيف.

وتشير تقارير إعلامية متعددة إلى أن المفاوضات بين الناديين قد تنطلق الأسبوع المقبل، ومن المتوقع أن يقدم بايرن عرضا يقدر بـ50 مليون يورو، وهو رقم لا يزال بعيدًا عن المطالب المالية لشتوتجارت.

وانضم نيك فولتيماد (23 عامًا) إلى شتوتجارت قبل عام قادمًا من فيردر بريمن، وقدم موسمًا لافتًا، حيث ساهم في تتويج فريقه بكأس ألمانيا، بعدما سجل 5 أهداف في البطولة، إلى جانب 12 هدفًا في الدوري الألماني.

كما يواصل اللاعب تألقه على المستوى الدولي، حيث يتصدر ترتيب الهدافين في بطولة أمم أوروبا تحت 21 عامًا المقامة في سلوفاكيا، برصيد 6 أهداف، ويطمح لإضافة لقب جديد إذا فاز منتخب ألمانيا على إنجلترا في النهائي.

ونتيجة لمستواه المميز، تم استدعاء فولتيماد للمشاركة مع المنتخب الألماني الأول في نهائيات دوري أمم أوروبا التي تقام مطلع يوليو المقبل، حيث سيخوض أولى مبارياته الرسمية مع "المانشافت".

نيك فولتيماد فولتيماد نادي شتوتجارت شتوتجارت

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