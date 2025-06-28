قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
أسوان تستعد لتطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل يوليو المقبل.. تفاصيل
يارب أنول رضاكم.. شريف الدسوقي يتعاقد على أول كتاب له
غلق وتشميع 35 محلا لمواجهة الأوكار الغير مرخصة في أسوان
تغريم فتاة 10 آلاف جنيه بتهمة إزعاج أشرف زكي نقيب المهن التمثيلية
النيابة العامة تطالب بإعدام "سفاح المعمورة" شنقًا عن كل جريمة ارتكبها
زيادة تعويضات ضحايا حادث طريق أشمون إلى 500 ألف جنيه و 70 ألفا لكل مصاب
حالة الطقس غدا.. تحذير مهم من شبورة صباحية على الطرق الزراعية والسريعة
تجارة المخدرات.. الداخلية تكشف عن قضية غسل 100 مليون جنيه
ماتت قبل ما تفرح بنجاحها.. إسراء ضحية الإقليمي تفوقت في الإعدادية وحصلت على 96.4% |فيديو
النيابة العامة تأمر بحبس المتهم المتسبب في حادث الطريق الإقليمي بالمنوفية
خاص| تفاصيل مصير عبدالله السعيد في الزمالك وموقف اللاعب
أعلن وزير الخارجية الإيراني: مستعدون للعودة للتفاوض مع أمريكا
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

كلوب: كنت قادرًا على تدريب ألمانيا قبل يورو 2024 لكن قلبي اختار ليفربول

كلوب
كلوب
إسلام مقلد

كشف المدرب الألماني يورجن كلوب، المدير الفني السابق لنادي ليفربول الإنجليزي، عن كواليس اتخاذه قرار الاستمرار مع "الريدز" في وقت كان يمكنه خلاله قبول تدريب المنتخب الألماني قبل انطلاق بطولة يورو 2024، لكنه فضّل البقاء حتى نهاية مشروعه مع الفريق الإنجليزي.

وفي تصريحات نشرتها صحيفة "فيلت آم سونتاج" الألمانية، قال كلوب: "موسم 2022/2023 لم يكن جيدًا لليفربول. في صيف ذلك العام، كان منتخب ألمانيا يبحث عن مدرب جديد، وكان بإمكاني أن أقول نعم وقتها. ربما كان من الأفضل القيام بشيء مختلف، لكنني لم أرد ذلك".

وأضاف المدرب الفائز بدوري أبطال أوروبا مع ليفربول: "الأمر لم يكن مرتبطًا بوظيفة مدرب المنتخب الألماني تحديدًا، ولكنني لم أستطع مغادرة ليفربول بهذه الطريقة. كان هناك فريق وأشخاص تربطني بهم علاقات قوية، شعرت أنني بحاجة لإنهاء الأمور بطريقة مختلفة".

وأوضح كلوب أنه أراد "إصلاح" الأوضاع داخل ليفربول بعد موسم صعب، من خلال تجديد دماء الفريق والتعاقد مع لاعبين جدد، قائلًا: "كان من المهم بالنسبة لي أن أكون جزءًا من عملية بناء جديدة، وقد نجحنا في ذلك بالفعل. رغم ذلك، كنت قد اتخذت قرار الرحيل في نهاية الموسم".

وكان كلوب قد أعلن في يناير 2024 رحيله عن ليفربول بنهاية الموسم، الذي أنهاه الفريق في المركز الثالث بالبريميرليج، قبل أن يُعين النادي الهولندي أرني سلوت مديرًا فنيًا جديدًا.

وبعد نهاية مسيرته التدريبية في آنفيلد، اتجه كلوب للعمل الإداري، حيث تولى منذ يناير 2025 منصب رئيس قطاع كرة القدم بمجموعة ريد بول، التي تدير عدة أندية كبرى في أوروبا مثل ريد بول لايبزيج وسالزبورج.

وعن مستقبله التدريبي، قال كلوب بوضوح: "قلبي يقول لي لا. كنت أحب عملي كمدرب، لكنني لا أفتقده الآن"، في إشارة إلى رغبته بالابتعاد عن ضغط الوظيفة التدريبية والتركيز على مهام جديدة في مسيرته.

المدرب الألماني يورجن كلوب يورجن كلوب كلوب ليفربول المنتخب الألماني يورو 2024

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

ماذا يحدث داخل الجسم عند تناول جرعة زائدة من البارسيتامول ؟

تحذيرات من خطورة الباراستامول على الكبد.. ماذا يفعل؟

حادث المنوفية

سائق التريلا المتسبب في حادث إقليمي المنوفية: الدريكسون ساب في إيدي ولقيتهم في وشي

أسعار الذهب

انخفاض سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم السبت

الإيجار القديم

شقة بديلة والإيجار ثلث الدخل.. مشروع قانون جديد لحل أزمة المستأجرين

امتحانات الثانوية العامة

ماراثون الثانوية العامة |ننشر مواصفات امتحان اللغة الأجنبية الاولى المقرر آداؤه غداً

400 جنيه تراجع| انهيار أسعار الذهب عيار 21 في مصر

400 جنيه تراجع| انهيار أسعار الذهب عيار 21 في مصر

استخراج "سماعة غش" من أذن طالب

شاهد .. استخراج "سماعة غش" من أذن طالب "بالملقاط".. وزملاءه: جت سليمة

إذا طلب منك الميت

ماذا تفعل إذا طلب منك الميت فعل شيء بالمنام؟.. الإفتاء تجيب

ترشيحاتنا

أحمد السقا وأحمد فهمي من فيلم "أحمد وأحمد"

قبل طرحه بأيام ..تعرف على التفاصيل الكاملة لفيلم أحمد وأحمد

محافظ الشرقية

محافظ الشرقية يفاجئ مستشفي بلبيس المركزي ويحيل عدد من العاملين للتحقيق

ميرنا جميل تحتفل بعيد ميلادها

بحضور لجين عمران.. ميرنا جميل تحتفل بعيد ميلادها فى فرنسا

بالصور

قبل طرحه بأيام ..تعرف على التفاصيل الكاملة لفيلم أحمد وأحمد

أحمد السقا وأحمد فهمي من فيلم "أحمد وأحمد"
أحمد السقا وأحمد فهمي من فيلم "أحمد وأحمد"
أحمد السقا وأحمد فهمي من فيلم "أحمد وأحمد"

5 أطعمة تساعد على تقليل الشعور بالتوتر والقلق .. هتظبط مودك

أطعمة تساعد على تهدئة الأعصاب وتقليل هرمونات القلق
أطعمة تساعد على تهدئة الأعصاب وتقليل هرمونات القلق
أطعمة تساعد على تهدئة الأعصاب وتقليل هرمونات القلق

محافظ الشرقية يفاجئ مستشفي بلبيس المركزي ويحيل عدد من العاملين للتحقيق

محافظ الشرقية
محافظ الشرقية
محافظ الشرقية

بحضور لجين عمران.. ميرنا جميل تحتفل بعيد ميلادها فى فرنسا

ميرنا جميل تحتفل بعيد ميلادها
ميرنا جميل تحتفل بعيد ميلادها
ميرنا جميل تحتفل بعيد ميلادها

فيديو

فيلم ريستارت

إيه الحكاية؟.. الفنان تامر حسني يلجأ للنيابة ويقاضي تيك توكر

مشادة على فستان سهرة

ضرب وسب .. فستان سهرة يتسبب في مشاجرة بمنطقة السلام

حقيقة انفصال رامي رضوان ودنيا

رامي رضوان يكسر الصمت ويرد على إشاعة انفصاله عن دنيا سمير غانم

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

خالد عامر

خالد عامر يكتب: من الفائز؟ أمريكا ـ إسرائيل .. أم إيران؟

محمد عبد الجواد

محمد عبد الجواد يكتب: فسيكفيكهم الله

بلال قنديل

بلال قنديل يكتب: مش من حقك

د. عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: الأمنيات

دكتور /محمد عسكر مستشار التكنولوجيا وخبير أمن المعلومات

د.محمد عسكر يكتب: ماذا يعني تسريب 16 مليار كلمة مرور حول العالم؟

المزيد