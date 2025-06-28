مسرحية سقراط الحتة تبهر جمهور مسرح تياترو آفاق

استطاع العرض المسرحي «سقراط الحتة»، أن يبهر جمهور مسرح تياترو أفاق، ويأتي العرض المسرحي تمهيداً للمشاركة في مهرجان أفاق مسرحية 2025، وقد إستطاعوا أبطال المسرحية تجسيد الشخصيات ببراعة وإتقان، ليؤكدوا أن فريق كلاسيك في حالة إبداع دائم.

فأكثر ما يميز المسرحية أنها أكثر من مجرد خشبة مسرح أو فتح ستار أو أداء تمثيلي فمسرحية «سقراط الحتة» هي إحياء للتراث المسرحي الهادف الباحث عن قضايا ومشاكل المجتمع، حيث أن المسرحية مزيج بين الواقع الجاد والكوميديا الساخرة، حيث أن العرض يتسم بالجرأة على الصعيد الإجتماعي ... فالمسرحية تحمل رسالة ورؤية جديدة.

فبحضور جماهيري ضخم الذين تلفتهم الحيوية التي يؤدي بها الممثلون العرض المسرحي، تم عرض مسرحية "سقراط الحتة" تحت شعار كثير من الإبداع والتألق والتميز، فالكثير ينظر للمسرحية على أنها إحياء للتراث المسرحي الكوميدي الإجتماعي الهادف الذي يخلو من الملل والبعد عن الإفهات المبتزلة.



وتدور المسرحية حول شخص جاهل يدعي العلم والمعرفة أو كما يطلق عليه باللغة الدارجة "سيد أبو العريف" .. يدعي هذا الجاهل بمعرفته في كل أمور الحياة ويحكم ويتحكم في حياة الناس ..

الجهل يصنع الأوهام .. فلو سكت الجاهل ما إختلف الناس، لأن الجهل يُغلق العقل ويفتح الأفواه .. إن أقصى أمراض المجتمع هو شخص جاهل يتحدث في أمور الناس ويحكم بينهم.

مسرحية "سقراط الحتة" من تقديم فريق كلاسيك وبطولة كلاً من:

عادل عمار، ساسو سمير، أحمد عبد الصبور، هاني يوسف، سميرة طباسي، ممدوح مجدي، يوسف هاني، أحمد فرج، نيفين ريمون، إيريني فرج، سامية جرجس، ريتا ماهر، فادي حشمت، ملك، مصطفى عبادي.

والمسرحية من تأليف وإخراج: هاني يوسف، وإدارة مسرحية: ساسو سمير.