قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
أسوان تستعد لتطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل يوليو المقبل.. تفاصيل
يارب أنول رضاكم.. شريف الدسوقي يتعاقد على أول كتاب له
غلق وتشميع 35 محلا لمواجهة الأوكار الغير مرخصة في أسوان
تغريم فتاة 10 آلاف جنيه بتهمة إزعاج أشرف زكي نقيب المهن التمثيلية
النيابة العامة تطالب بإعدام "سفاح المعمورة" شنقًا عن كل جريمة ارتكبها
زيادة تعويضات ضحايا حادث طريق أشمون إلى 500 ألف جنيه و 70 ألفا لكل مصاب
حالة الطقس غدا.. تحذير مهم من شبورة صباحية على الطرق الزراعية والسريعة
تجارة المخدرات.. الداخلية تكشف عن قضية غسل 100 مليون جنيه
ماتت قبل ما تفرح بنجاحها.. إسراء ضحية الإقليمي تفوقت في الإعدادية وحصلت على 96.4% |فيديو
النيابة العامة تأمر بحبس المتهم المتسبب في حادث الطريق الإقليمي بالمنوفية
خاص| تفاصيل مصير عبدالله السعيد في الزمالك وموقف اللاعب
أعلن وزير الخارجية الإيراني: مستعدون للعودة للتفاوض مع أمريكا
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

فن وثقافة

مسرحية سقراط الحتة تبهر جمهور مسرح تياترو آفاق

مسرحية سقراط الحتة
مسرحية سقراط الحتة
تقى الجيزاوي

استطاع العرض المسرحي «سقراط الحتة»، أن يبهر جمهور مسرح تياترو أفاق، ويأتي العرض المسرحي تمهيداً للمشاركة في مهرجان أفاق مسرحية 2025، وقد إستطاعوا أبطال المسرحية تجسيد الشخصيات ببراعة وإتقان، ليؤكدوا أن فريق كلاسيك في حالة إبداع دائم.

فأكثر ما يميز المسرحية أنها أكثر من مجرد خشبة مسرح أو فتح ستار أو أداء تمثيلي فمسرحية «سقراط الحتة» هي إحياء للتراث المسرحي الهادف الباحث عن قضايا ومشاكل المجتمع، حيث أن المسرحية مزيج بين الواقع الجاد والكوميديا الساخرة، حيث أن العرض يتسم بالجرأة على الصعيد الإجتماعي ... فالمسرحية تحمل رسالة ورؤية جديدة.

فبحضور جماهيري ضخم الذين تلفتهم الحيوية التي يؤدي بها الممثلون العرض المسرحي، تم عرض مسرحية "سقراط الحتة" تحت شعار كثير من الإبداع والتألق والتميز، فالكثير ينظر للمسرحية على أنها إحياء للتراث المسرحي الكوميدي الإجتماعي الهادف الذي يخلو من الملل والبعد عن الإفهات المبتزلة.


وتدور المسرحية حول شخص جاهل يدعي العلم والمعرفة أو كما يطلق عليه باللغة الدارجة "سيد أبو العريف" .. يدعي هذا الجاهل بمعرفته في كل أمور الحياة ويحكم ويتحكم في حياة الناس ..

الجهل يصنع الأوهام .. فلو سكت الجاهل ما إختلف الناس، لأن الجهل يُغلق العقل ويفتح الأفواه .. إن أقصى أمراض المجتمع هو شخص جاهل يتحدث في أمور الناس ويحكم بينهم.

مسرحية "سقراط الحتة" من تقديم فريق كلاسيك وبطولة كلاً من:
عادل عمار، ساسو سمير، أحمد عبد الصبور، هاني يوسف، سميرة طباسي، ممدوح مجدي، يوسف هاني، أحمد فرج، نيفين ريمون، إيريني فرج، سامية جرجس، ريتا ماهر، فادي حشمت، ملك، مصطفى عبادي.

والمسرحية من تأليف وإخراج: هاني يوسف، وإدارة مسرحية: ساسو سمير.

مسرحية سقراط الحتة مسرح تياترو أفاق مهرجان أفاق مسرحية 2025

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

ماذا يحدث داخل الجسم عند تناول جرعة زائدة من البارسيتامول ؟

تحذيرات من خطورة الباراستامول على الكبد.. ماذا يفعل؟

حادث المنوفية

سائق التريلا المتسبب في حادث إقليمي المنوفية: الدريكسون ساب في إيدي ولقيتهم في وشي

أسعار الذهب

انخفاض سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم السبت

الإيجار القديم

شقة بديلة والإيجار ثلث الدخل.. مشروع قانون جديد لحل أزمة المستأجرين

400 جنيه تراجع| انهيار أسعار الذهب عيار 21 في مصر

400 جنيه تراجع| انهيار أسعار الذهب عيار 21 في مصر

امتحانات الثانوية العامة

ماراثون الثانوية العامة |ننشر مواصفات امتحان اللغة الأجنبية الاولى المقرر آداؤه غداً

استخراج "سماعة غش" من أذن طالب

شاهد .. استخراج "سماعة غش" من أذن طالب "بالملقاط".. وزملاءه: جت سليمة

إذا طلب منك الميت

ماذا تفعل إذا طلب منك الميت فعل شيء بالمنام؟.. الإفتاء تجيب

ترشيحاتنا

الزمالك

أحمد حسن:صلاح الدين مصدق لم يتحدث معه أي مسئول زملكاوي حتى الآن

وسام ابو علي

خالد طلعت: نجم الأهلي على أعتاب الانضمام إلى نيويورك ريد بولز الأمريكي

كريستيانو

تفاصيل عقد كريستيانو رونالدو الجديد مع النصر السعودي

بالصور

قبل طرحه بأيام ..تعرف على التفاصيل الكاملة لفيلم أحمد وأحمد

أحمد السقا وأحمد فهمي من فيلم "أحمد وأحمد"
أحمد السقا وأحمد فهمي من فيلم "أحمد وأحمد"
أحمد السقا وأحمد فهمي من فيلم "أحمد وأحمد"

5 أطعمة تساعد على تقليل الشعور بالتوتر والقلق .. هتظبط مودك

أطعمة تساعد على تهدئة الأعصاب وتقليل هرمونات القلق
أطعمة تساعد على تهدئة الأعصاب وتقليل هرمونات القلق
أطعمة تساعد على تهدئة الأعصاب وتقليل هرمونات القلق

محافظ الشرقية يفاجئ مستشفي بلبيس المركزي ويحيل عدد من العاملين للتحقيق

محافظ الشرقية
محافظ الشرقية
محافظ الشرقية

بحضور لجين عمران.. ميرنا جميل تحتفل بعيد ميلادها فى فرنسا

ميرنا جميل تحتفل بعيد ميلادها
ميرنا جميل تحتفل بعيد ميلادها
ميرنا جميل تحتفل بعيد ميلادها

فيديو

فيلم ريستارت

إيه الحكاية؟.. الفنان تامر حسني يلجأ للنيابة ويقاضي تيك توكر

مشادة على فستان سهرة

ضرب وسب .. فستان سهرة يتسبب في مشاجرة بمنطقة السلام

حقيقة انفصال رامي رضوان ودنيا

رامي رضوان يكسر الصمت ويرد على إشاعة انفصاله عن دنيا سمير غانم

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

خالد عامر

خالد عامر يكتب: من الفائز؟ أمريكا ـ إسرائيل .. أم إيران؟

محمد عبد الجواد

محمد عبد الجواد يكتب: فسيكفيكهم الله

بلال قنديل

بلال قنديل يكتب: مش من حقك

د. عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: الأمنيات

دكتور /محمد عسكر مستشار التكنولوجيا وخبير أمن المعلومات

د.محمد عسكر يكتب: ماذا يعني تسريب 16 مليار كلمة مرور حول العالم؟

المزيد