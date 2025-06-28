خالد طلعت يكشف عن صفقة جديدة بـ مودرن سبورت

كشف الناقد الرياضي خالد طلعت منشوراً بشأن صفقة نادي مودرن سبورت عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك.

وكتب خالد طلعت:"نجم جديد مميز جدا ينضم لصفوف فريق مودرن سبورت".

وكان قد أعلن مجلس إدارة نادي مودرن سبورت برئاسة الدكتور وليد دعبس عن إتمام التعاقد مع لاعب الوسط رشاد المتولي لاعب فريق بتروجت السابق وذلك ضمن خطة النادي لتدعيم الفريق بعناصر مميزة خلال الموسم الجديد.

رشاد المتولي صاحب ال٢٤ عامًا أحد العناصر المميزة والواعدة بالدوري المصري خلال الفترة الأخيرة وعلى المستوى الدولي شارك مع منتخب الشباب تحت قيادة كابتن ربيع ياسين.

ويعد المتولي ثاني صفقات فريق مودرن سبورت الصيفية استعداداً لانطلاق الموسم الجديد من دوري نايل.