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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

ندوة تثقيفية بمطروح احتفالاً باليوم العالمي للتبرع بالدم

خلال فاعليات الندوة التثيفية
خلال فاعليات الندوة التثيفية
ايمن محمود

شهد اللواء خالد شعيب محافظ مطروح اليوم السبت الندوة التثقيفية حول التبرع بالدم التى تم تنظيمها بالقاعة الكبري بديوان عام المحافظة بحضور الدكتور إسلام رجب نائب المحافظ والمهندس حسين السنينى السكرتير العام المساعد والنائب صالح سلطان رئيس الهيئة البرلمانية بمطروح عضو مجلس الشيوخ والدكتور إسلام عساف وكيل وزارة الصحة و الشيخ عطيه سالم رئيس الإدارة المركزية لمنطقة مطروح الأزهرية والشيخ حسن عبد البصير وكيل وزارة الأوقاف وعدد من عمد ومشايخ مطروح والشباب والمتطوعين

تناول الدكتور إسلام عساف وكيل وزارة الصحة بمطروح خلال كلمته التعريف باليوم العالمي للتبرع بالدم ،مشيرا إلى أهمية التشجيع على زيادة التبرع بالدم وزيادة الاحتياج لأكياس الدم بصفة مستمرة مع قلة اعداد المتبرعين بالمقارنة بارتفاع معدلات الحوادث صيفا وبعد المسافات بين مدن المحافظة

واضاف أنه جارى إنشاء بنك تجميع الدم بالحمام ،وجارى إنشاء بنك دم تجميعى بمستشفى النجيلة ،والتوسع في تدريب الاطقم الطبية بالمستشفيات لتسهيل عمليه تجميع أكياس الدم بكل مدينة وحفظها بالطرق الصحيحة وتوفير كافة لمستلزمات لتجميع الدم بالمستشفيات.

بينما أكد الشيخ حسن عبد البصير وكيل وزارة الأوقاف على أن التبرع بالدم يعد واجب وضرورة دينية ووطنية ملحة في إطار التكافل والتعاضد والتعاون على البر والتقوى ..وباب لحفظ النفس داعيا أبناء مطروح إلى ضرورة التكاتف وغرس روح التعاون للتبرع بالدم وروح الإنتماء لنقدم اغلى ما نملك لإنقاذ الأرواح.

بينما أشار اللواء خالد شعيب محافظ مطروح .إلى حرص المحافظة مع الإحتفال باليوم العالمى " للتبرع بالدم " الذي يصادف الرابع عشر من يونيو من كل عام أن يصاحبه تكريم محافظة مطروح لعدد من النماذج المضيئة من المتبرعين الأكثر تبرعاً تقديراً وتكريماً لهم لما يقدموه من لمسه إنسانية و مساهمة في إنقاذ الأرواح لحالات كثيرة من المرضى والمصابين ، مع أهمية تعزيز ثقافة التبرع بالدم بين جميع المواطنين خاصة بين أبنائنا الشباب .

واكد إن الإحتفال باليوم العالمي للتبرع بالدم يهدف إلى تأصيل مبدأ العطاء في خدمة الإنسانية وما تدعو إليه تعاليم الأديان السماوية.

واشاد بأبناء مطروح ومواقفهم الوطنية والانسانية المتعددة .. مناشداً من لهم القدرة على التبرع وفق الشروط الواجب توافرها فى المتبرع بأن يبادروا إلى هذه الخدمة الإنسانية ، مع تأكيد محافظة مطروح على تقديم كافة الدعم لتيسير أعمال التبرع بالدم ..سواء من خلال المستشفيات أو القوافل والسيارات المتنقلة ومراكز الدم بالمحافظة .

ووجه محافظ مطروح بأهمية إنشاء حلقة وصل بين المتبرعين ومراكز التبرع بالدم بمطروح،وتكوين قاعدةِ بياناتٍ للمتبرعين ،و نشر الوعي بأهمية التبرع بالدم، وفوائده الصحية.

و تنظيم محاضرات التثقيف العلمي و الندوات والحلقات الدينية من خلال منابر المساجد والكنيسة والمدارس والجامعة حول فوائد التبرع بالدم، وأهمية دور وسائل الإعلام في نشر الوعي الصحي ، وتفعيل حملات التبرع بالدم بمدن المحافظة مع تكاتف جميع أجهزة المحافظة مع جهود وزارة الصحة والسكان لتأمين وتوفير الدم الآمن ومشتقــاته لجميع المستشفيات

ووجه الشكر والتقدير للدكتور خالد عبد الغفار نائب رئيس الوزراء وزير الصحة والسكان على جهوده فى تبنى هذه المبادرة وتحفيز الهمم بجميع محافظات الجمهورية للتبرع بالدم ،وعلى دعمه المستمر لمحافظة مطروح للإرتقاء بمنظومة الصحة

كما وجه محافظ مطروح الشكر لجميع فريق العمل بمديرية الصحة بمطروح على رأسهم الدكتور اسلام عساف وكيل وزارة الصحة بمطروح ولجميع الجهات المشاركة

مقدما أسمى آيات الشكر والتقدير لجميع المتطوعين من أهالى مطروح ،ودورهم الإنسانى فى التبرع بالدم ، لإنقاذ حياة العديد من الأرواح .

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