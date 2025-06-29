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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

ملخص وأهداف فوز تشيلسي برباعية على بنفيكا بـ كأس العالم للأندية

تشيلسي
تشيلسي
القسم الرياضي

حقق فريق تشيلسي الإنجليزي الفوز على منافسه بنفيكا البرتغالي بنتيجة أهداف مقابل هدف في المباارة التي أقيمت ضمن منافسات دور ال16 من بطولة كأس العالم للأندية.

وتعد مباراة تشيلسي ضد بنفيكا هي الأطول في بطولة كأس العالم حيث انطلق في تمام الساعة الحادية عشر وانتهت في تمام الساعة الرابعة صباحا بسبب سوء الأحوال الجوية.

أهداف مباراة تشيلسي وبنفيكا 

تقدم فريق تشيلسي على بنفيكا في الدقيقة 64 من عمر المباراة عن طريق ريس جيمس وتعادل دي ماريا لبنفيكا في الدقيقة 95.

وفي شوط الإضافي الأول سجل نكونكو هدف التقدم لتشيلسي في الدقيقة 104 وأضاف زميله بيدرو نيتو الهدف الثاني في الدقيقة 114 وجاء الهدف الرابع عن طريق لويس هال في الدقيقة 117.

وبهذة النتيجة، يضرب تشيلسي موعدًا مع بالميراس، في ربع نهائي كأس العالم للأندية 2025.

تشيلسي تشيلسي الإنجليزي بنفيكا كأس العالم للأندية تشيلسي ضد بنفيكا

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