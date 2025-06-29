شوبير يكشف كواليس الصفقات الجديدة والراحلين عن النادي الأهلي

كشف الإعلامي أحمد شوبير، عن قائمة اللاعبين الراحلين عن النادي الأهلي في فترة الانتقالات الصيفية الجارية قبل بداية الموسم.

وقال أحمد شوبير، في تصريحات إذاعية: “بالنسبة لـ خالد عبدالفتاح، اللاعب يقترب جدا من نادي زد، أحمد رضا يقترب أيضا من زد، نيدفيد يقترب جدا من الانتقال لـ سيراميكا، وعمر الساعي يقترب من المصري”.

وأكمل: "بالنسبة لـ أحمد عبد القادر الراجل بروفيشينال وأنا مقتنع بيه جدا، بس هو مش فارق معاه يروح أي نادي عادي، اللاعب حاليًا رجع وبيتمرن مع الفرقة، وقالهم مش طالع إعارة تسيبوني تسيبوني أروح بقا مطرح ما أروح".

وأضاف شوبير: "بالنسبة لـ رضا سليم مؤكد إن سيراميكا بيتكلموا معاه، ومستنيين يرجع من المغرب، والأهلي مرحب بالموضوع وعايز الطرح يشتغل، أفشة وحسين الشحات مفيش أي حاجة رسمية خالص ولا كلام ولا نية للأهلي في التفريط فيهم".

واختتم: “بالنسبة للصاعد أحمد عبد الله المدرب مقتنع بيه، وأحمد كباكا وعابدين موجودين في معسكر الفريق، وخوسيه ريبيرو هو اللي هيعلن مصيرهم”.