تنسيق الشهادات المعادلة 2025.. ما الذي ينتظر الطلاب بعد تسجيل الرغبات؟

نهلة الشربيني

أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي في إطار الجدول الزمني لأعمال مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد المصرية، عن بدء مرحلة قبول الطلاب الحاصلين على الشهادات الثانوية المعادلة (العربية والأجنبية) اعتبارًا من يوم السبت الموافق 23/8/2025 وحتى يوم الاثنين الموافق 1/9/2025، وذلك بالمكتب الرئيسي بالقاهرة وفرعية بالإسكندرية وأسيوط.

تنسيق طلاب الشهادات المعادلة العربية والأجنبية

ولتحقيق أعلى درجات التنظيم والتيسير على أبنائنا من طلاب الشهادات المعادلة (العربية والأجنبية)، فقد تقرر استمرار العمل بالتسهيلات المقررة كل عام، والتي تتضمن:
- تخصيص مقر بجامعة الإسكندرية لاستقبال أوراق الطلاب، بالمدينة الجامعية للبنات – عزبة سعد – سموحة، لخدمة أبناء الإسكندرية ومحافظات إقليم الوجه البحري.
- تخصيص مقر بجامعة أسيوط لاستلام أوراق الطلاب، بالمبنى القديم لإدارة الجامعة بالوليدية، لخدمة أبناء أسيوط ومحافظات إقليم الوجه القبلي.
  هذا إلى جانب المكتب الرئيسي الكائن مقره بمركز التعليم المدمج جامعة القاهرة - المدينة الجامعية للبنين - بمنطقة بين السرايات.الجيزة.
- الطلاب الحاصلون علي شهادة الثانوية من دول ( ليبيا – الصومال - جيبوتي ) يتم قبول أوراقهم بمقر المكتب الرئيسي فقط.
• يتم سداد ثمن أوراق تنسيق الشهادات المعادلة من خلال موقع التنسيق الإلكتروني: www.tansik.digital.gov.egعبر قنوات السداد الإلكترونية فقط سواء باستخدام بطاقات الدفع المسبق / بطاقات الائتمان أو منافذ تحصيل شركات السداد الإلكتروني.
• لا يعتد بأي وسيلة أخري للسداد ولن يتمكن الطالب من تسجيل رغباته وطباعة استمارة الرغبات وإيصال التسجيل إلا بعد إتمام عملية السداد بالوسائل المحددة علي موقع التنسيق الإلكتروني. 
• يتم حضور الطالب إلى المكتب الرئيسي أو أي من فرعيه مرة واحدة فقط عند تسليم الشهادات الأصلية بالإضافة إلى نسخة من البيانات الأساسية وكشف المواد والدرجات الخاصة بكل مادة وبيان رغبات الطالب لاستلام المظروف وتسليم أصول الاوراق والشهادات بذات اليوم.


الخطوات التي يجب على الطالب إتباعها لتسجيل بياناته ورغباته لطلاب الشهادات المعادلة العربية والأجنبية:


1- يقوم الطالب بالدخول على موقع التنسيق باستخدام العنوان الموضح بعاليه لتسجيل بياناته الاساسية ونوع الشهادة ورقم الموبايل الخاص به. 
2- سيتم إرسال رسالة بها رقم الدخول والرقم السري على رقم التليفون الذي قام الطالب بتسجيله على موقع التنسيق الإلكتروني.
3- يجب على الطالب الحفاظ على كود الدخول والرقم السري حيث يمثل هذان الرقمان ضماناً لسرية البيانات الخاصة به ويضمن عدم السماح لأي شخص بتعديل رغباته. 
4- يستخدم رقم الدخول والرقم السري لتسجيل بياناته ودرجاته ورغباته، وأيضًا في التعرف علي نتيجة الترشيح.
5- بعد الانتهاء من عملية تسجيل البيانات الأساسية والحصول علي رقم الدخول والرقم السري يقوم الطالب بالدخول علي الموقع لمراجعة درجات الشهادة الواردة من الجهة المانحة أو القيام بتسجيلها ومن ثم احتساب المجموع الاعتباري للطالب، بعد ذلك يتوجه الطالب إلى رابط سداد إليكتروني من خلال موقع التنسيق الالكتروني يمكنه من دفع ثمن أوراق تنسيق الشهادات المعادلة سواء باستخدام كروت الدفع / منافذ التحصيل، ولن يسمح للطالب بتسجيل رغباته إلا بعد اتمام عملية السداد بنجاح.
6- علي الطالب تحري الدقة عند قيامه بتسجيل البيانات الأساسية الخاصة به، حيث ستتم عملية الدفع الالكتروني وفقاً لما قام الطالب بتسجيله من بيانات ولن يكون متاح له التعديل في هذه البيانات في حالة الخطأ ، ولذا عليه مراجعة البيانات الأساسية الخاصة به جيدًا قبل اتمام عملية تسجيل هذه البيانات
7- بمجرد قيام الطالب بتسجيل رغباته وطباعة استمارة الرغبات مع إيصال التسجيل، يُعد بذلك قد استوفى الحصول على الخدمة المدفوعة.
8- يجب على الطالب طباعة استمارة رغباته والبيانات الأساسية وبيان المواد والدرجات التي درسها بالشهادة الحاصل عليها والتي قام بتسجيلها على موقع التنسيق الإلكتروني، حيث يجب عليه تقديم نسخة منها ضمن ملف أوراقه.
9- يمكن للطالب الدخول عدة مرات لتعديل رغباته، في أي وقت يشاء حتى انتهاء مواعيد التسجيل، علمًا بأنه يتم ترشيح الطالب وفقًا لأخر تعديل قام الطالب بتسجيله.
ملحوظة هامة: 
بعد تسجيل الطالب البيانات الأساسية ودرجات المواد وطباعة استمارة الرغبات وإيصال التسجيل من على موقع التنسيق الالكتروني عليه التوجه مباشرةً إلى مكتب التنسيق الرئيسي أو أحد فرعيه لتسليم أصول أوراقه وشهادات ، إذ لن يُعتد بتسجيل الطالب على موقع التنسيق ما لم يتقدم بأصول أوراقه وتسليمها إلى المكتب، وفي هذه الحالة يُستبعد من قوائم الترشيح ولا يكون له حق القبول          إلا في حدود الأماكن المتبقية فقط.


.مواعيد الدخول علي موقع التنسيق الالكتروني لتسجيل البيانات الأساسية والدرجات والرغبات:
  يتم فتح باب تسجيل البيانات والتقدم من خلال موقع التنسيق الإلكتروني اعتباراً من يوم السبت 23/8/2025 وحتى انتهاء المرحلة. ويستطيع الطلاب التسجيل من خلال معامل الحاسب المتوفرة بالجامعات يوميًا من الساعة التاسعة صباحًا حتى الثالثة عصرًا، أو من خلال الحاسب الشخصي، حيث يظل الموقع متاحًا طوال 24 ساعة يوميًا وحتى نهاية المدة المحددة.

• على الطالب عند تقديمه أوراقه لمكتب التنسيق ان يرفق معه المستند الذي يفيد الإقامة الشرعية (قانونية وفعلية)  للطالب من البلد الحاصل  منها الطالب على الشهادة الثانوية خارج جمهورية مصر العربية وولي أمره، وذلك خلال مدة الدراسة التي تمنح الشهادة الثانوية على أساسها ويحسب منها المجموع الاعتباري لدرجات الطالب، من خلال تقديم إقامة فعلية موثقة من المستشار الثقافي المصري ومن السفارة المصرية بالدولة المانحة، وجواز سفر موضحًا به تواريخ الدخول والخروج خلال فترة الدراسة، وشهادة تحركات موضحاً بها تواريخ الدخول والخروج بشرط أن يقضي الطالب وولي الأمر فترة 75%  من اجمالي المدة الفعلية للدراسة (اعتبارًا من بدأ الدراسة إلى نهايتها).
• سوف يكون متاح للطالب قائمة بأسماء الكليات والمعاهد التي تقبل من الشعب المختلفة وعليه إختيار رغباته من بينها.
• يقوم الطالب بتحديد المنطقة الجغرافية (أ) "وهى المنطقة التي يرغب في أن تكون محل إقامته"، عند تقدمه لتسجيل بياناته الأساسية علي موقع التنسيق الإلكتروني، وسيتم توزيعه على الكليات أو المعاهد بناء على ما سيبديه  من رغبات وطبقاً لقواعد التوزيع الجغرافي.
• يجب على الطالب مناقشة ترتيب رغباته مع أسرته بعناية تامة، حتى تكون الاختيارات التي سيبديها ممثلة تماما لرغباته وقدراته ومجموعة المواد المؤهلة الناجح فيها.
تنبيه هام لطلاب الدبلومة الأمريكية:-
إذا كان الطالب قد اجتاز امتحان S.A.T فعليه القيام بإرسال نسخة إلكترونية Soft copy من نتائج امتحان (SAT.I) من خلال حساب الطالب على موقع  College Board، مباشرة على الكود رقم 7437 بكلية الهندسة جامعة القاهرة، وذلك في ضوء ما أقرته وزارة التربية والتعليم في هذا الشأن، مع الالتزام بالتعليمات التي سيتم إعلانها على موقع مكتب التنسيق على شبكة الإنترنت، والطالب الذي لا تصل نتيجة درجات امتحان (SAT.I) الخاصة به لن يتم ترشيحه وسيحذف اسمه من نتائج الطلاب المتقدمين.
• وفي حالة إذا ما كان الطالب قد اجتاز امتحان E.S.T أو A.C.T الذين أقرتهما وزارة التربية والتعليم، ووافق المجلس الأعلى للجامعات على اعتمادهما كامتحانين مكافئين لامتحان S.A.T  فعليه الالتزام بالتعليمات المقررة بهذا الشأن.
• ينتهي إدخال أو تعديل الرغبات الساعة السابعة مساء اليوم الأخير للتقدم.
تعليمات هامة لأبنائنا الطلاب من الحاصلين على الشهادات المعادلة (العربية والأجنبية) حول طرق التعرف على نتيجة الترشيح:
1. النتائج ستكون متاحة على نفس الموقع الذي قام الطالب بتقديم رغباته عليه.
2. يمكن للطالب طباعة بطاقة الترشيح النهائية بعد انتهاء مرحلة تقليل الاغتراب من الموقع.

تنسيق الجامعات تنسيق الجامعات 2025 طلاب الشهادات المعادلة تنسيق طلاب الشهادات المعادلة مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد المصرية

