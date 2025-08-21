القصة الكاملة لزواج وائل كفوري من شانا عبود سرا

أثار الفنان وائل كفوري حالة من الجدل الواسع في السنوات الأخيرة وتحديدا بعد ارتباطه سرًا من شانا عبود واستقباله منذ أيام قليلة مولودته الأولى كلوفي.

ونرصد فى التقرير التالى قصة الزواج السرى للفنان وائل كفوري من سيدة الأعمال شانا عبود.

زواج وائل كفوري كان دائما محل استفسار من عشاقه ومحبيه، خاصة بعد انفصاله عن زوجته الأولى أنجيلا بشارة، لكن الفنان اللبناني لم يحرك ساكنا حتي كشف المستور عنه هدية عيد ميلاد الإعلامى نيشان.

نشر نيشان يوم الاثنين 26 مايو 2025، مقطع فيديو عبر حسابه على إكس يظهر فيه باقة زهور بيضاء من نوع الأوركيد، مرفقة ببطاقة معايدة موقعة من وائل كفوري وشانا عبود، وجاءت نص الرسالة الموجهة لنيشان: “أطيب التمنيات بعيد ميلاد سعيد لأطيب قلب، مع أصدق الأمنيات لك بكل الخير.”

وعلّق نيشان قائلًا: “شانا ووائل، شكرًا من القلب على حديقة الـ orchids هذه، عسى أن تُزهر الأيّام لكُما وردًا وأملًا وسعادة، اشتقتلَّك كفوري”.

