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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

محاور الرؤية الاستراتيجية الشاملة للنهوض بالطيران المدني في مصر.. تفاصيل

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
هاجر ابراهيم

أكد الدكتور سامح الحنفي، وزير الطيران المدني، أن الرئيس السيسي كان يريد الإطمئنان على قطاع الطيران المدني ويري ما وصل إليه فى معظم الشركات التابعة له، وبالتالي تم إستعراض الأداء المالي وربحية الشركات، وخطط النهوض بشركة مصر للطيران.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “صباح الخير يا مصر” المذاع عبر فضائية “الأولي”، أنه تم إستعراض التحسينات التي تمت على الشركة، سواء من خلال الخدمات الجوية، أو الخدمات الأرضية.

وتابع أن شركة مصر للطيران تعتبر لها أكثر من دور تقوم بالعمل عليه، والأهم أنه لأول مرة نظرا لأداء الشركة أنعكس فى التكريم وحصولها على 4 جوائز من أهم المنصات فى العالم.

الطيران المدني السيسي شركة مصر للطيران

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