استعدادات مكاتب التنسيق وظهور الجامعات المصرية في التصنيفات العالمية.. تفاصيل

أكد الكاتب الصحفي أحمد أبو ضيف، أن المجلس الأعلي للجامعات أمس فى إجتماعه الدوري فى جامعة دمياط أعلن عن جاهزية مكتب التنسيق، وتم نقل مكتب التنسيق من مقره فى جامعة عين شمس، فى مقره الرئيسي فى جامعة القاهرة.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “صباح الخير يا مصر” المذاع عبر فضائية “الأولي”، أن المجلس شدد على ضرورة الجاهزية المبكرة لمكتب التنسيق وفروعه بالمحافظات من أجل بدأ أعماله مباشرة فور إنتهاء إمتحانات الثانوية العامة يوم 20 يوليو المقبل.

وتابع أن مكتب التنسيق سيبدأ أول أعماله فى إستقبال الطلاب للإجابة على كافة الإستفسارات.