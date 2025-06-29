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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

بن رمضان: تحملت الكثير من الانتقادات بسبب قرار انضمامي للأهلي الذي كان نابعًا من القلب

بن رمضان
بن رمضان
باسنتي ناجي

شارك الإعلامي أمير هشام تصريحات اللاعب محمد علي بن رمضان عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك.

وقال محمد علي بن رمضان: "تحملت الكثير من الإنتقادات بسبب قرار إنضمامي للأهلي الذي كان نابعًا من القلب، وفضلته على عروض الاحتراف الأوروبية والخليجية".

وعبّر طارق يحيى، نجم ومدرب الزمالك الأسبق، عن رغبته في انتقال لاعب وسط الأهلي الجديد محمد علي بن رمضان إلى صفوف الفريق الأبيض، مؤكدًا أنه من العناصر التي تملك قدرات فنية مميزة وتناسب أسلوب لعب الزمالك.

وفي تصريحاته لقناة "أون سبورت"، قال يحيى: “أتمنى انتقال محمد علي بن رمضان إلى الزمالك، فهو لاعب قوي وسريع في تحركاته الهجومية، ويمتلك إمكانيات كبيرة أمام المرمى”.

وأشار إلى أن النادي الأهلي، بتعاقداته الصيفية الجديدة، أصبح يمتلك خط وسط قوي يضم عناصر بارزة، ما يجعل فرص مشاركة بعض اللاعبين الجدد أقل.

وكان الأهلي قد أبرم عدة تعاقدات لافتة خلال فترة الانتقالات الجارية، من بينها أحمد سيد زيزو، ومحمد علي بن رمضان، ومحمود حسن "تريزيجيه"، ما أثار جدلًا واسعًا في الأوساط الكروية المصرية، خاصة في ظل ارتباط بعض هذه الأسماء سابقًا بالزمالك.

وتحدث يحيى عن مفاجأته برحيل لاعبين من الزمالك إلى الأهلي مباشرة، قائلاً: “لم أتوقع أبدًا انتقال زيزو ورضا عبد العال من الزمالك إلى الأهلي، هذا الانتقال كان صادمًا بالنسبة لي أكثر من صفقة إمام عاشور، لأن الأخير عاد من تجربة احترافية خارجية.”

كما أبدى رأيه في أداء المغربي أشرف بن شرقي، مشيرًا إلى أن مستواه في الزمالك كان أفضل، مقارنة بفترته الحالية داخل القلعة الحمراء.

واختتم يحيى تصريحاته بتأكيده على صعوبة التوقع في سوق الانتقالات المصري، مشيرًا إلى أن كل شيء بات واردًا في ظل تغيرات المشهد الرياضي.

بن رمضان الاهلي الزمالك

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