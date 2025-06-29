نظام المسابقات في الموسم الجديد 2025-2026.. اتحاد الكرة يعلن التفاصيل

اعتمد مجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة القدم، في اجتماعه اليوم، برئاسة المهندس هاني أبو ريدة، نظام المسابقات للموسم الكروي الجديد 2025–2026، على النحو التالي:

أولًا: القسم الثاني (أ):

يتكون من 18 ناديًا، يصعد منه 3 أندية إلى القسم الأول، ويهبط منه ناديان إلى القسم الثاني (ب).

ثانيًا: القسم الثاني (ب):

يضم 89 ناديًا، موزعة على 3 مجموعات رئيسية، كل منها مقسمة إلى مجموعتين فرعيتين (أ - ب) وفقًا للتوزيع الجغرافي.

ويصعد نادٍ واحد من كل مجموعة رئيسية (بإجمالي 3 أندية) إلى القسم الثاني (أ).

بينما يهبط آخر 4 أندية من كل مجموعة فرعية (بإجمالي 24 ناديًا) إلى القسم الثالث.

ثالثًا: القسم الثالث:

يتكون من 170 ناديًا موزعين على 12 مجموعة؛ 11 مجموعة منها وفقًا للتوزيع الجغرافي، بينما تضم المجموعة الثانية عشرة مجموعتين فرعيتين تمثلان شمال سيناء ومطروح.

ويصعد 12 ناديًا إلى القسم الثاني (ب)، ويهبط 40 ناديًا إلى القسم الرابع.

رابعًا: القسم الرابع:

يصعد منه إلى القسم الثالث عدد من الفرق يتراوح بين 10 كحد أدنى و20 كحد أقصى، على أن يُحدد العدد النهائي بناءً على الأعداد المشاركة في القسم الرابع في مختلف الفروع، وذلك بعد انتهاء فترة القيد.

اتحاد الكرة يعتمد برنامج إعداد المنتخب الوطني

كما اعتمد مجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة القدم في اجتماعه اليوم، برنامج إعداد المنتخب الوطني تحت 20 و17 عامًا، استعدادًا لكأس العالم للشباب والناشئين.