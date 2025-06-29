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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

السكرتير العام لبني سويف يتابع استيفاء شروط اعتماد مركز الحاسب لمنح شهادات التحول الرقمي

سكرتير عام بني سويف
سكرتير عام بني سويف

بتكليف من الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف،عقد اللواء حازم عزت السكرتير العام ،اجتماعاً ،ضمن سلسلة اجتماعاته لمتابعة مستجدات الإجراءات الجاري تنفيذها لاعتماد مركز تدريب علوم الحاسب وتكنولوجيا المعلومات،لمنح شهادات برامج أساسيات التحول الرقمي (Fundamentals of Digital Transformation  Certificate) وذلك وفق رؤية مصر الرقمية 2030

حضر الاجتماع :عامر نصر الدين مدير مركز تدريب علوم الحاسب وتكنولوجيا المعلومات بالمحافظة، عماد ربيع مدير الشؤون المالية ،هيثم محمد مدير مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بالديوان العام

ناقش السكرتير العام، الخطوات التي تمت لاستكمال استيفاء باقي  اشتراطات ومعايير اعتماد المركزفي مجال منح شهادة أساسيات التحول الرقمي والتي أصدرها المجلس الأعلي من خلال الوحدة المركزية للتدريب،حيث تم تنفيذ حزمة من الاشتراطات الخاصة باعتماد المدربين واشتراطات الأمن والسلامة ، فيما يجرى حاليا استكمال بعض التجهيزات الخاصة بالأجهزة والتطبيقات والدعم الفني  وغيرها من الاشتراطات

وأكد السكرتير العام  توجيهات المحافظ"د.محمد هاني غنيم"باستكمال باقي متطلبات اعتماد المركز لتنفيذ التدريب والاختبارات لشهادة برامج "FDTC"واتخاذ ما يلزم من تنسيقيات ، والإعداد والتجهيز لزيارة لجنة  من الوحدة المركزية للتدريب  التابعة للمجلس الأعلي للجامعات ، لمعاينة ومراجعة توافر اوستيفاء شروط اعتماد مركز الحاسب لمتح تلك الشهادات

بني سويف الفسن ببا

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