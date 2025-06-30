متحف المركبات يحتفل باليوم العالمي للكاميرا

استعرض متحف المركبات الملكية ، المقتنيات الخاصة بـ عالم التصوير من محتويات المتحف ، عبارة عن عددا من الكاميرات القديمة النادرة، وذلك احتفالا بـ اليوم العالمي للكاميرا.

أوضحت إدارة متحف المركبات الملكية ، أن الاحتفال جاء تقديرًا لهذا الاختراع "الكاميرا" ،الذي غيّر طريقة توثيق اللحظات وتسجيل التاريخ، وحوّل الصورة إلى ذاكرة بصرية تحفظ الزمن.

أشارت إدارة المتحف ، إلى أن الكاميرات القديمة النادرة بالمتحف ، تعرض كـمكملات للعرض المتحفي إلى جانب العربات الملكية والزي الرسمي والقطع التراثية المرتبطة بالحياة اليومية داخل البلاط الملكي.

أفادت أن تعكس الكاميرات طُرزًا متنوعة من تقنيات التصوير التي كانت مستخدمة في النصف الأول من القرن العشرين، وتُجسّد اهتمام القصور الملكية بتوثيق الأحداث والمواكب الرسمية والاحتفالات بلحظات حيّة تبقى شاهدة على تاريخ مضى.

لفتت أن المتحف يضم عدد من الصور الفوتوغرافية للملك فاروق الأول وهو يرتدي بدلة التشريفة ، قائلة أنه في هذا اليوم العالمي، يُذكّرنا متحف المركبات الملكية بأن الصورة ليست مجرد لقطة، بل سجل حي لذاكرة وطن، ومؤرخة لزمنٍ ملكيٍ عريق.