رئيس إئتلاف ملاك العقارات القديمة: 3 مليون وحدة للإيجار القديم منهم 500 ألف مغلقة

ناشد مصطفى عبد الرحمن، رئيس إئتلاف ملاك العقارات القديمة، ممثلي الشعب ضرورة مراعاة ظروف الملاك خاصة كبار السن والأرامل، مشيرا إلى أن الإيجار القديم طبقا لاحصائيات عام 2017 وصل إلى 3 مليون وحدة منهم 500 ألف وحدة مغلقة، و300 ألف وحدة معلقة والمستأجر يمتلك سكن أخر.

وقال مصطفى عبد الرحمن، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "آخر النهار"، عبر فضائية "النهار"، أن مجلس النواب له كامل الصلاحيات على تعديل قانون الإيجار القديم، مؤكدا أن هناك عقارات قديمة تنهار، بسبب عدم القيام بالصيانة لها.

وتابع رئيس إئتلاف ملاك العقارات القديمة، أنه رفضنا مشروع القانون لأنه يتضمن تعسفًا ضد الملاك، حيث يحدد الفترة الانتقالية بخمس سنوات لتحرير العلاقة الإيجارية، وهي فترة طويلة للغاية على الملاك نطالب بتقليص الفترة الانتقالية لثلاث سنوات، شريطة أن يكون الحد الأدنى للإيجار 2000 جنيه للمناطق الشعبية، و4000 جنيه للمناطق المتوسطة، و8000 جنيه للمناطق الراقية"