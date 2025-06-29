بمسطح 4800 متر.. بدء رصف 3 شوارع بمدينة بيلا بكفر الشيخ

أعلنت الدكتورة آمال بركات، رئيس مركز ومدينة بيلا بمحافظة كفر الشيخ، اليوم الأحد، عن بدء أعمال وضع طبقة المازوت Mco اللاصقة بـ3 شوارع بمدينة بيلا، بمسطح 4800 متر وبإجمالي أطوال 2500 متراً، تمهيدًا لبدء أعمال الرصف، وذلك ضمن الخطة الاستثمارية.

وأوضحت رئيس مدينة بيلا، أنه تم الانتهاء من أعمال وضع طبقة المازوت بشارع الكنيسة بمسطح 2000 مترا وطول 400 مترا، وشارعي قصر الثقافة وعمارات الإسكان بمسطح 4400 مترا وبطول 500 مترا، لبدء أعمال الرصف بالشوارع المذكورة.

ووجّهت رئيس مدينة بيلا، بسرعة إنهاء الأعمال وفقاً للبرنامج الزمني المُحدد، ومراعاة معايير الجودة في أعمال الرصف والتطوير والالتزام بالمواصفات الهندسية المحددة، مؤكدة على أهمية المتابعة المستمرة لجميع أعمال الرصف الجارية بنطاق المدينة وقرى المركز.

وأكدت رئيس المدينة، أن الوحدة المحلية لمركز ومدينة بيلا مستمرة في تنفيذ خطط الرصف والتطوير في كافة شوارع المدينة وقري المركز، مشددة على النواب ورؤساء الوحدات القروية بالتواجد الميداني والمتابعة الميدانية المستمرة لمعدلات تنفيذ المشروعات المدرجة بالخطة الاستثمارية.

وكانت رئيس مدينة بيلا، قد تفقدت، اليوم، أعمال وضع طبقة المازوت بعدد من شوارع المدينة، لمتابعة معدلات الأداء ونسب التنفيذ والالتزام بالمواعيد المحددة بناءً على توجيهات محافظ كفر الشيخ، للوصول لبنية تحتية سليمة بقطاع الطرق والحد من الحوادث والحفاظ على أرواح المواطنين.