برلماني: تطوير المطارات يعيد رسم خريطة الموازنة ويخلق فرصا اقتصادية واعدة

قالت النائبة مرفت الكسان، عضو لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، إن الدولة تسير بخطى ثابتة نحو تحسين جودة البنية التحتية للطيران، وهو ما بدا جليًا في توجيهات الرئيس بتطوير المطارات وطرح مطار الغردقة للشراكة مع القطاع الخاص قبل نهاية 2025.

وأكدت الكسان في تصريح خاص لـ"صدى البلد"، أن هذا التحرك يدعم خطة الدولة لتحقيق التنمية الشاملة من خلال تكامل قطاعي النقل والطيران مع السياحة، مشيرة إلى أن العوائد المتوقعة من تطوير المطارات ستنعكس إيجابيًا على الموازنة العامة للدولة وتوفر مصادر دخل غير تقليدية.

وأوضحت أن خطة إعادة هيكلة المجال الجوي وتحديث الأنظمة الرادارية والاتصالات تؤكد التوجه نحو الرقمنة والكفاءة، لافتة إلى أن إدخال التكنولوجيا الحديثة يضمن تقليل وقت الانتظار وتحسين سلامة الرحلات، مما يزيد من قدرة مصر التنافسية على المستوى الإقليمي والدولي.

وأضافت أن لجنة الخطة والموازنة تدعم هذا التوجه، خاصة وأنه يأتي ضمن أولويات الاستثمارات العامة المدرجة في الخطة السنوية، والتي تهدف إلى تعزيز جودة الخدمات ورفع كفاءة أصول الدولة.

كما أشادت بخطة تطوير شركة مصر للطيران للخدمات الجوية، لا سيما ما يتعلق بالبنية التحتية والتجهيزات الأرضية، معتبرة أن رفع كفاءة العنصر البشري وتحديث الخدمات المقدمة في المطارات، بما في ذلك استراحات رجال الأعمال، يساهم في تحسين الصورة الذهنية عن مصر كمقصد سياحي واستثماري.

وأكدت الكسان أن إشراك القطاع الخاص في تمويل وتشغيل بعض المرافق سيسهم في تقليل العبء على الموازنة العامة ويخلق فرص عمل جديدة، داعية إلى سرعة تنفيذ المشروع ضمن إطار من الرقابة المالية والشفافية، بما يحفظ أصول الدولة ويضمن أعلى عائد ممكن.