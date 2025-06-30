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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

وزير المالية الإسرائيلي: العنف ضد جنود الجيش وأفراد الشرطة مرفوض

سموتريتش
سموتريتش
البهى عمرو

علق وزير المالية الإسرائيلي، بتسلئيل سموتريتش، على إحراق مستوطنين منشأة عسكرية، وقال إن العنف ضد جنود الجيش وأفراد الشرطة أمر مرفوض ويشكل تجاوزا للخطوط الحمراء.

وقال صندوق الأمم المتحدة للسكان أن مئات من حديثي الولادة في الحاضنات بمستشفى ناصر بغزة يواجهون خطر الموت الوشيك.

ذكر صندوق الأمم المتحدة للسكان ان حليب الأطفال نفد تماما في قطاع غزة وهم يواجهون خطر الموت.

قال مجمع ناصر الطبي انه ارتقى 4 شهداء في قصف إسرائيلي على فلسطينيين وسط وشمالي مدينة خان يونس جنوبي قطاع غزة.

فيما سقط  مصابون في قصف مسيرة إسرائيلية على شارع السكة بحي الزيتون جنوبي مدينة غزة.

المالية الإسرائيلي المالية وزير المالية

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