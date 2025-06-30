شارك الإعلامي أمير هشام منشوراً بشأن ديمبيلي عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك.

وكتب أمير هشام:"ديمبيلي هذا الموسم بأفضل نسخة

50 مباراة

33 هدف

13 أسيست".

وعاد الجدل مجددًا حول مستقبل لجنة التخطيط بالزمالك، في ظل التغييرات الأخيرة داخل النادي، خاصة بعد تعيين جون إدوارد في منصب المدير الرياضي رسميًا، وهو ما يطرح تساؤلات حول توزيع الأدوار داخل النادي.

وكشف مصدر مقرب من إدارة نادي الزمالك لـ"صدي البلد" أن هناك 3 سيناريوهات مطروحة حاليًا بشأن مصير لجنة التخطيط:

الإبقاء مع تقليص الدور الإعلامي

استمرار اللجنة بشكلها الحالي كمجلس استشاري، مع التشديد على عدم التدخل إعلاميًا في شؤون الفريق أو الكشف عن كواليس القرارات الفنية، لضمان الانضباط داخل النادي.

توجيه الشكر وإنهاء المهمة

هناك اتجاه قوي داخل النادي لإنهاء عمل اللجنة بشكل رسمي، مع تقديم الشكر لأعضائها تقديرًا لجهودهم، وذلك لتجنب أي تداخل وظيفي مع مهام المدير الرياضي الجديد.

نقل المهام لقطاع الناشئين

اقتراح ثالث يقضي بإعادة توجيه اللجنة للعمل على تطوير قطاع الناشئين، ما يتيح لجون إدوارد التفرغ لملفات الفريق الأول، إلا أن هذا السيناريو يواجه تحفظًا داخليًا نظرًا لقيمة وخبرات الأسماء التي تضمها اللجنة.



وحتى الآن، لم تحسم الإدارة القرار النهائي، إلى أن الفترة المقبلة ستكون حاسمة لرسم ملامح المنظومة الإدارية والفنية داخل القلعة البيضاء.