خصم مبلغ ضخم من مكافآت العين الإماراتي في كأس العالم للأندية الأندية

كشفت تقارير صحفية إماراتية عن القيمة الفعلية للمكافآت المالية التي سيحصل عليها نادي العين، بعد مشاركته في بطولة كأس العالم للأندية 2025، المقامة حاليًا في الولايات المتحدة الأمريكية.

ورغم حصوله على مكافآت إجمالية بقيمة 11.5 مليون دولار، أوضحت صحيفة "الإمارات اليوم" في عددها الصادر اليوم الإثنين، أن نادي العين سيضطر للتخلي عن نحو 4.485 مليون دولار لصالح الضرائب الأميركية، ما يعني أن صافي الإيرادات سيبلغ 7.015 مليون دولار فقط.

وتوزعت مكافآت العين بين 9.5 مليون دولار نظير المشاركة في البطولة، ومليوني دولار مكافأة الفوز على الوداد المغربي، في المباراة التي انتهت لمصلحة بطل آسيا بنتيجة 2-1، بعد خسارتين قاسيتين أمام يوفنتوس الإيطالي (0-5) ومانشستر سيتي الإنجليزي (0-6).

ويخضع إجمالي المكافآت لضرائب مشددة من قبل السلطات الأميركية، تشمل ضريبة فيدرالية بنسبة 30% وضريبة محلية لصالح العاصمة واشنطن بنسبة 9%، ليصل إجمالي الاقتطاع إلى نحو 39% من الدخل.