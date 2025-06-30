سالم الدوسري مرشح لدخول القائمة النهائية لجائزة أفضل لاعب في آسيا 2025

اقترب النجم السعودي سالم الدوسري، قائد المنتخب الوطني ولاعب الهلال، من دخول القائمة النهائية للمنافسة على جائزة أفضل لاعب في آسيا لعام 2025، بعد موسم استثنائي على المستويين المحلي والقاري.

ووفقًا لما ذكرته صحيفة "عكاظ" السعودية، جاء ترشيح الدوسري تقديرًا لأدائه المميز في الموسم الماضي، حيث توج بلقب هداف دوري أبطال آسيا للنخبة 2024-2025 برصيد 10 أهداف، إلى جانب حصوله على جائزة أفضل لاعب في دوري روشن السعودي، بعدما قاد الهلال لتحقيق سلسلة من النتائج الإيجابية.

وعلى الساحة الدولية، واصل الدوسري تألقه، حيث حصل على جائزة أفضل لاعب في مباراة الهلال وباتشوكا المكسيكي ضمن بطولة كأس العالم للأندية 2025، التي تقام لأول مرة بنظام يضم 32 فريقًا.

كما كان له دور محوري في مسيرة المنتخب السعودي خلال التصفيات المؤهلة إلى كأس العالم 2026، ولا يزال عنصرًا أساسيًا في قائمة "الأخضر" التي تستعد لخوض الملحق الآسيوي لاحقًا هذا العام.

ويأتي هذا الترشيح في وقت خاص، إذ أعلن الاتحاد الآسيوي لكرة القدم إقامة حفل جوائز العام 2025 في المملكة العربية السعودية، ما يمنح الحدث رمزية إضافية مع وجود نجم سعودي بارز بين أبرز المرشحين.

يذكر أن سالم الدوسري سبق له التتويج بجائزة أفضل لاعب في آسيا لعام 2022، في الحفل الذي أُقيم بالعاصمة القطرية الدوحة.