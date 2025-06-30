برلماني: تعديلات قانون الإيجار القديم هامة لتحقيق التوازن بين المالك والمستأجر

أكد النائب إيهاب منصور، عضو مجلس النواب، أن قانون الإيجار القديم، به مواد ظالمة للملاك، ومواد ظالمة للمستأجرين، مشيرا إلى أنه لا بد أن يكون هناك تعديلات حتى يتم تحقيق التوازن بين المالك والمستأجر، لأنه قانون شديد التعقيد.

قال إيهاب منصور، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج “حضرة المواطن”، عبر فضائية “الحدث اليوم”، أن أغلبية الأعضاء، وافقوا على القانون، مؤكدا أنه غدا سيكون القرار النهائي ولو تم الموافقة سيتم مناقشة التعديلات على قانون الايجار القديم.

وتابع عضو مجلس النواب، أنه لا بد أن يكون هناك قانون يحكم العلاقة بين المالك والمستأجر، ولكن لا بد من تعديل بعض مواد القانون خاصة في مدة العلاقة بين المالك والمستأجر، سواء كانت خمس سنوات أو سبع سنوات.

