التنمية الحضارية: تطوير الأماكن غير الآمنة كلفنا 63 مليار جنيها

قال المهندس أسامة إسماعيل المدير بالإدارة المركزية لمتابعة تنفيذ المشروعات بصندوق التنمية الحضارية إن المناطق العشوائية في مصر كانت تمثل مشكلة كبيرة، والتي انقسمت إلى مرحلتين، أولهما ما قبل 30 يونيو، والثانية ما بعد 30 يونيو.

تطوير العشوائيات

وأضاف «إسماعيل» خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «الخلاصة» أن المرحلة الأولى ما قبل 30 يونيو كانت منذ بداية إنشاء صندوق تطوير العشوائيات خلال الفترة من 2008 إلى 2014، وكانت التكلفة على المناطق العشوائية تقدر بنحو 625 مليون جنيها.

الأماكن غير الآمنة

وأكد على أنه عقب ثورة 30 يونيو اختلفت طريقة عمل الصندوق اختلافا جذريا، حيث عمل خلال الفترة من 2014 وحتى 2021 بقطاع المناطق غير الآمنة بتكلفة تتجاوز 63 مليار جنيه، والمناطق غير الآمنة كان عددها كبير، وخلال تلك الفترة تمكن الصندوق من القضاء على الأماكن غير الآمنة على مستوى مدن جمهورية مصر العربية.

القضاء على المناطق غير الآمنة

مشيرا إلى أنه اليوم يمكن القول بأنه تم القضاء على كافة المناطق غير الآمنة بكافة محافظات الجمهورية، وأن سبب نجاح تلك الفكرة هو التمكن من حصر المناطق العشوائية بمدن الجمهورية، فضلا عن وضع رؤية كاملة تساعد فيها جميع قطاعات الدولة في تطوير تلك المناطق.