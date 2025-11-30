عناية لإيجاز النشر))))3.30)))تبريد الإماراتية تستحوذ على «بال القابضة» بقيمة 4.1 مليار درهم

أعلنت الشركة الوطنية للتبريد المركزي «تبريد» عن توقيع اتفاقية نهائية لشراء كامل الحصص في شركة «بال القابضة للتبريد» (PAL Cooling Holding)، وذلك من خلال كيان مشروع مشترك تملكه «تبريد» مناصفة مع شركة «DIF Infra 7 Participations».

وبحسب البيان الصادر عن الشركة، تُقدَّر القيمة الإجمالية للكيان التجاري الخاضع للاستحواذ بحوالي 4.1 مليار درهم إماراتي، فيما تبلغ قيمة حقوق المساهمين فيه نحو 3.8 مليار درهم.

وأوضح البيان أن تمويل الصفقة سيتم جزئياً عبر قرض مصرفي مخصّص لتمويل الاستحواذ، يُدار على مستوى شركة «التقدّم بالعطاء – بيدكو»، إلى جانب حصة رأس المال التي يقدّمها الشريكان في المشروع المشترك.

تأسّست «بال القابضة للتبريد» في عام 2006، وتمتلك حالياً خمس محطات لتبريد المناطق، ضمن ثمانية حقوق امتياز طويلة الأمد، بالإضافة إلى مشاريع تطويرية أخرى في أبوظبي وثلاث محطات إضافية في مرحلة التخطيط.

وبلغت القدرة التبريدية التعاقدية لمحطات الشركة القائمة نحو 182 ألف طن تبريد حتى ديسمبر كانون الأول 2024، في حين يُتوقّع أن ترتفع القدرة الإجمالية إلى قرابة 600 ألف طن تبريد بعد اكتمال تسع محطات ضمن ثمانية امتيازات تشغيلية.

وكانت مجموعة «ملتيبلاي» قد استحوذت على الحصة الكاملة (100%) في «بال القابضة للتبريد» وشركاتها التابعة في يوليو تموز 2021.

وأشار البيان إلى أن الصفقة لا تزال خاضعة للموافقات التنظيمية اللازمة، ويُتوقع إتمامها خلال النصف الثاني من العام الجاري، ما يعزّز من الحضور الاستراتيجي لشركة «تبريد» في قطاع تبريد المناطق ويعكس ثقة المستثمرين في آفاق النمو المستقبلي.