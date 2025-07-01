احمي هاتفك .. ثغرة أمنية في سماعات الرأس والأذن تهاجم جهازك

اكتشف باحثون ثغرة أمنية في سماعات الرأس وسماعات الأذن التي تعمل بتقنية البلوتوث من سوني وجيه بي إل وغيرها، لتعرض جميع أجهزة Apple للاختراق عبر Wi-Fi.

على الجانب الآخر تسمح الثغرات الأمنية لمجرمي الإنترنت باختطاف سماعات الرأس عبر البلوتوث ويمكن تفعيل هذه الثغرات عبر تقنية بلوتوث BR/EDR أو بلوتوث منخفض الطاقة (BLE). ويُعد التواجد في نطاق البلوتوث شرطًا أساسيًا.

ومن المهم ملاحظة أن هذه الثغرات لا يمكن استغلالها إلا إذا كان المهاجم موجودًا ضمن نطاق البلوتوث للجهاز (حوالي 10 أمتار)، ويتطلب الأمرمجموعة من المهارات التقنية العالية" ووجود الجهاز في نطاق قريب.

ما هي الأجهزة المتأثرة؟

في حين أن العديد من المنتجات الصوتية، بما في ذلك سماعات الرأس وسماعات الأذن ومكبرات الصوت والميكروفونات اللاسلكية، معروفة باستخدام شريحة البلوتوث الخاصة بشركة Airoha، فقد أكدت شركة الأمن السيبراني قائمة الأجهزة المتأثرة.

فيما يلي نظرة على الأجهزة المعرضة لهذه الثغرة الأمنية:

بايرديناميك أميرون 300

سماعات Bose QuietComfort

جهاز إرسال Auracast بتقنية بلوتوث من EarisMax

جابرا إيليت 8 أكتيف

سباق التحمل JBL 2

سماعات JBL Live Buds 3

Jlab Epic Air Sport ANC

سماعات سوني لينك بادز S

سوني ULT Wear

سوني WF-1000XM3

سوني WF-1000XM4

سوني WF-1000XM5

سوني WF-C500

سوني WF-C510-GFP

سوني WH-1000XM4

سوني WH-1000XM5

سوني WH-1000XM6

سوني WH-CH520

سوني WH-XB910N

سوني WI-C100

تيوفل تاتوس2

في المقابل، من المتوقع أن يكون عدد أكبر من أجهزة الصوت المزودة بنظام على شريحة (SoC) معرضًا للثغرة الأمنية، ولكن يكاد يكون من المستحيل اختبارها جميعًا نظرًا للعدد الكبير منها.

نظرًا لأن هذه السماعات وسماعات الأذن وغيرها من العلامات التجارية الشهيرة، بما في ذلك Sony WH-1000XM6 الأحدث ، فمن المحتمل أن يكون العديد من الأشخاص معرضين لخطر الثغرة الأمنية.

كيفية البقاء آمنًا



كما هو الحال مع أي هجوم عبر البلوتوث ، يُنصح بتوخي الحذر عند التواجد في الأماكن العامة، مثل وسائل النقل العام والمقاهي وغيرها.

الطريقة الوحيدة الحقيقية للحماية من هذه الأنواع من الهجمات هي تعطيل البلوتوث، فهو غير مناسب لسماعات الرأس والأذن اللاسلكية. بالطبع، من الأفضل أيضًا استخدام سماعات سلكية لا تتطلب البلوتوث، مثل سماعات الأذن السلكية Sennheiser IE 200 .