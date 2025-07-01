تعليم مطروح يبحث طرق تحسين مستوي القراءة والكتابة لطلاب المرحلة الإبتدائية

أكدت نادية فتحي وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة مطروح أن المديرية تنفذ برنامجا علاجيا مكثفاً لمدة شهرين لطلاب الصفين الأول والثاني الابتدائي الذين لم يجتازوا التقييمات النهائية التي أجريت لهم منتصف شهر مايو الماضي وذلك في ضوء تكليفات وزير التربية والتعليم الأستاذ محمد عبداللطيف وتنفيذاً لتوجيهات اللواء خالد شعيب قائد الأقليم .

واضاف على الاهتمام بتنفذ برنامجا علاجيا مكثفاً لمدة شهرين لطلاب الصفين الأول والثاني الابتدائى انطلاقا من الدور الوظيفي والمهني والواجب الوطني لكافة عناصر المنظومة التربوية للمساهمة في تحسين مستوي الطلاب لغويا ،

جاء ذلك خلال اجتماع وكيل الوزارة مع فريق العمل المكلف بمتابعة وتقييم إجراءات تنفيذ البرنامج العلاجي اللغوي بقاعة الاجتماعات الصغري بحضور وإيهاب أنور مدير عام التعليم العام و ثروت المهدي مدير إدارة التعليم الابتدائي

واوضحت أن الكوادر التربوية المشاركة في تلك الفعاليات التربوية يقع عليها عاتقها مسئولية نجاح البرنامج في تحقيق أهدافها المنشودة وضمان تحقيق ذلك بالتحلي بالجدية والانضباط والمتابعة الجيدة والتقييم الإيجابي الهادف في سبيل المساهمة المؤثرة في تنشئة وإعداد جيل قادر علي تحقيق الرقي والتقدم والازدهار لوطننا الغالي مصر،

من ناحية اخرى وفى وقت سابق اعلنت نادية فتحي وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة مطروح أنه سيتم تلقي تظلمات طلاب الشهادة الإعدادية على نتائج الامتحانات للعام الدراسي ٢٠٢٤ / ٢٠٢٥ لمدة 15 يومًا.

وأوضحت أن الطالب أو ولي أمره عليه التقدم بطلب عن طريق الإدارة التعليمية التابع لها الطالب مع سداد الرسوم المقررة عن كل مادة يرغب الطالب في الإطلاع عليها والتي تبلغ 35 جنيها فقط لا غير وفقاً للكتاب الدوري الصادربتاريخ 28 مارس 2022 على أن تجمع الإدارات الطلبات وتسلمها للكنترول والذي يحدد بدوره المواعيد المقررة لكل طالب للإطلاع على كراسات الإجابة الخاصة به وإعلامه بذلك .

وشددت نادية فتحي أنه خلال الاطلاع على نتيجة الشهادة الإعدادية لا يجب على الطالب أو ولي أمره اصطحاب الهاتف المحمول أو أي أجهزة إلكترونية داخل لجنة النظام والمراقبة.

وأضافت أن الطالب يطلع على صور كراسات الإجابة في المواد التي يتظلم عليها ويكتب ملاحظاته التي يتم عرضها على موجه عام المادة قبل إعادة فحص ورقة الإجابة الخاصة به على أن يتم إخطار الطالب والإدارة بنتيجة التظلم عقب الانتهاء من فحصه.