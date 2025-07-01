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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

فن وثقافة

نصف مليون جنيه تعويضا لأسرة عبدالحليم حافظ بسبب دقوا الشماسي

إعلان دقوا الشماسي
إعلان دقوا الشماسي
محمد نبيل

ألزمت المحكمة الاقتصادية، الجهة المنتجة لإعلان "دقوا الشماسي" المذاع في عام 2024 بأداء مبلغ نصف مليون جنيه لصالح ورثة الفنان الراحل عبد الحليم حافظ تعويضا عن الأضرار المادية والأدبية التي لحقت به جراء استغلال أغنية العندليب الاسمر في الإعلان .

ومن جانبه أكد المستشار ياسر قنطوش، محامي ورثة العندليب الراحل عبد الحليم حافظ، في تصريحات صحفية أن المحكمة ألزمت الشركة المنتجة بدفع مبلغ التعويض كاملاً،  مشيرا إلى أن الحكم الصادر من المحكمة يعكس احترام القانون لحقوق الملكية الفكرية وعدم جواز استغلال الأعمال الفنية دون الرجوع إلى أصحاب الحقوق الأصليين أو ورثتهم الشرعيين.

أزمة إعلان دقوا الشماسي 

فى عام ٢٠٢٤ أثار إعلان دقوا الشماسي، ضجة واسعة عبر مواقع التواصل الاجتماعي وقت عرضه وذلك بعدما استخدم الإعلان أغنية «دقوا الشماسي» للمطرب الراحل عبدالحليم حافظ، واختيار إحدى شركات التطوير العقاري في مصر، الممثلة والمغنية ملك الحسيني لتكون الوجه الدعائي لحملتها الترويجية لأحد منتجعاتها السياحية، ليتحول الانتقاد إلى دعاوى قضائية.

وأصدر قاضي الأمور الوقتية بالمحكمة الاقتصادية، قرارًا عاجلًا بالموافقة على طلب وقف أحد الإعلانات التجارية، التي من شأنها تغيير الهوية، والاساءة للفنان الراحل عبد الحليم حافظ.

وأكد ياسر قنطوش، محامي أسرة الفنان عبد الحليم حافظ، أن محكمة الأمور الوقتية أصدرت قرارًا بقبول الطلب المقدم منه بوقف أحد الإعلانات التجارية، التي من شأنها تغيير هوية الفنان القدير عبد الحليم حافظ، وتركيب صوته بواسطة الذكاء الاصطناعي.

إعلان دقوا الشماسي أسرة عبد الحليم حافظ أغاني عبد الحليم حافظ

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