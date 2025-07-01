قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
سيدة أعمال تتبرع بقيمة رحلات عمرة لأسر ضحايا حادث إقليمي المنوفية
ترامب: زيارة نتنياهو المقبلة إلى واشنطن احتفالًا بتدمير منشآت إيران النووية
الشيخ خالد الجندي: هذه أفضل الفروض وأنواعها
أمين الفتوى: لا يشترط فخامة مسكن الزوجية لنيل الرضا والسعادة
ترامب: نتنياهو يريد إنهاء الحرب في قطاع غزة
بعد إعلان جدول الانتخابات الزمني.. شروط الترشح لعضوية مجلس الشيوخ
أحمد موسى ينتقد مشروع قانون الإيجار القديم: ليس وقته.. والبرلمان ينتفض
زاهي حواس يوقع 4 كتب في شيكاغو بعد محاضرته عن أسرار الحضارة المصرية
ارتفاع أسعار الذهب وسط ترقب الأسواق لتصريحات صناع السياسة النقدية
ماذا يقول المسلم في أذكار المساء؟.. 13 كلمة لقضاء الديون ومنع الفقر
إعلام إيراني: القبض على 50 عميلا للموساد خلال الأسبوعين الماضيين
متى صيام يوم عاشوراء 2025 وفضله وهل يجوز إفراد صيام يوم السبت؟
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

حوادث

رئيس النيابة الإدارية برفقة أعضاء الهيئة في الإعلان عن الجدول الزمني لانتخابات الشيوخ ..صور

رئيس هيئة النيابة الإدارية برفقة أعضاء الهيئة
رئيس هيئة النيابة الإدارية برفقة أعضاء الهيئة
إسلام دياب

حضر المستشار محمد الشناوي رئيس هيئة النيابة الإدارية، ظهر اليوم الثلاثاء الموافق الأول من يوليو 2025، المؤتمر الذي عقدته الهيئة الوطنية للانتخابات للإعلان عن الجدول الزمني والمواعيد الإجرائية لانتخابات مجلس الشيوخ المزمع عقدها خلال هذا العام تحت إشراف قضائي من النيابة الإدارية وهيئة قضايا الدولة.

التقى خلالها بالمستشارين أعضاء مجلس إدارة الهيئة الوطنية للانتخابات، وجهازها التنفيذي، يتقدمهم سيادة القاضي/ حازم بدوي - رئيس مجلس إدارة الهيئة الوطنية للانتخابات.

وقد صاحب المستشار الدكتور/ محمد أبو ضيف - الأمين العام للمجلس الأعلى للنيابة الإدارية، والمستشار/ أحمد عبد البديع - مدير مكتب رئيس الهيئة، والمستشار/ محمد صلاح مهنا - مدير وحدة العلاقات العامة والمراسم.

هذا وكان المستشار/ محمد الشناوي، قد باشر مهام عمله في ساعة مبكرة من صباح اليوم عقب أداءه اليمين القانونية رئيسًا لهيئة النيابة الإدارية بمناسبة صدور القرار الجمهوري رقم ٣٣٠ / ٢٠٢٥، بتعيين سيادته رئيسًا لهيئة النيابة الإدارية اعتبارًا من الأول من يوليو الجاري.

هيئة النيابة الإدارية الهيئة الوطنية للانتخابات مجلس الشيوخ

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

رابط نتيجة الدبلومات الفنية 2025 برقم الجلوس

رابط نتيجة الدبلومات الفنية 2025 برقم الجلوس .. تظهر هنا بالدرجات قريباً

مجلس النواب

النواب يوافق مبدئيا على تعديل قانون الإيجار القديم

أرشيفية

القبض على أدمن صفحة تسريب امتحانات الثانوية العامة

المستشار الدكتور حنفي جبالي ، رئيس مجلس النواب

جبالي يطالب النواب بالهدوء في الجلسة التاريخية لحسم قانون الإيجار القديم

حالة الطقس اليوم الثلاثاء

موجة ساخنة على مصر كلها.. الأرصاد تحذر من حالة الطقس

عداد الكهرباء مسبوق الدفع

الحل اليوم.. سبب نفاد رصيد عداد الكهرباء

السجائر

سعرها وصل 105 جنيهات.. تعرف على أسعار السجائر الميريت بدءا من اليوم

أكثر من 14 مليون شخص "مهددون بالموت" بسبب ترامب

العالم على حافة كارثة صحية بسبب قرارات البيت الأبيض| تفاصيل

ترشيحاتنا

مجلس الدولة

دعوى قضائية ضد نقيب المهن الموسيقية لهذا السبب

رئيس هيئة النيابة الإدارية برفقة أعضاء الهيئة

رئيس النيابة الإدارية برفقة أعضاء الهيئة في الإعلان عن الجدول الزمني لانتخابات الشيوخ ..صور

اختناق 12 شخصا بحريق داخل منزل

اختناق 12 شخصا بحريق داخل منزل بفايد في الإسماعيلية

بالصور

طريقة عمل آيس كريم البطيخ في 10 دقائق.. وصفة سهلة ومنعشة

طريقة عمل آيس كريم البطيخ
طريقة عمل آيس كريم البطيخ
طريقة عمل آيس كريم البطيخ

الاستعدادات النهائية للعرض الخاص لفيلم أحمد وأحمد

العرض الخاص لفيلم أحمد وأحمد
العرض الخاص لفيلم أحمد وأحمد
العرض الخاص لفيلم أحمد وأحمد

رغم حرارة الصيف التهابات الجيوب الأنفية لا تختفي.. إليك خطوات الوقاية والعلاج

طرق تخفيف التهاب الجيوب الأنفية خلال الصيف
طرق تخفيف التهاب الجيوب الأنفية خلال الصيف
طرق تخفيف التهاب الجيوب الأنفية خلال الصيف

بدون أدوية.. خطوات فعالة للسيطرة على السكري من النوع الثاني بشكل طبيعي

خطوات السيطرة على مرض السكري من النوع الثاني طبيعيًا
خطوات السيطرة على مرض السكري من النوع الثاني طبيعيًا
خطوات السيطرة على مرض السكري من النوع الثاني طبيعيًا

فيديو

رامي جمال الملحن مصطفي ناصر

للمرة الثالثة.. رامي جمال يتعاون مع الشاعر مصطفى ناصر في تيجي نرجع

عملية والد مصطفي شعبان

بعد نجاح عملية والده.. مصطفى شعبان يوجه رسالة لوزارة الصحة

كامل الوزير

بعد رحيل شهيدات لقمة العيش.. قرارات كامل الوزير بعد حادث طريق أشمون

ايتن عامر

عشان ولادنا.. طليق أيتن عامر يفاجئها بتصرف غريب

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد مندور

محمد مندور يكتب: ماذا بعد 30 يونيو؟

أحمد مهدي

أحمد مهدي يكتب: صبايا العنب وعرائس المعدية .. ترحموا عليهن فكل ذنبهم أنهم فقراء

منى أحمد

منى أحمد تكتب: يونيو والثورة المليونية

د. عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: ثمرات 30 يونيو 2013

مونيكا وليم

مونيكا وليم تكتب: تحليل النهج السياسي الخارجي في ضوء النظرية السياسية.. مقاربة مصر ما بعد 30 يونيو نموذجًا

المزيد