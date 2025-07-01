رئيس النيابة الإدارية برفقة أعضاء الهيئة في الإعلان عن الجدول الزمني لانتخابات الشيوخ ..صور

حضر المستشار محمد الشناوي رئيس هيئة النيابة الإدارية، ظهر اليوم الثلاثاء الموافق الأول من يوليو 2025، المؤتمر الذي عقدته الهيئة الوطنية للانتخابات للإعلان عن الجدول الزمني والمواعيد الإجرائية لانتخابات مجلس الشيوخ المزمع عقدها خلال هذا العام تحت إشراف قضائي من النيابة الإدارية وهيئة قضايا الدولة.

التقى خلالها بالمستشارين أعضاء مجلس إدارة الهيئة الوطنية للانتخابات، وجهازها التنفيذي، يتقدمهم سيادة القاضي/ حازم بدوي - رئيس مجلس إدارة الهيئة الوطنية للانتخابات.

وقد صاحب المستشار الدكتور/ محمد أبو ضيف - الأمين العام للمجلس الأعلى للنيابة الإدارية، والمستشار/ أحمد عبد البديع - مدير مكتب رئيس الهيئة، والمستشار/ محمد صلاح مهنا - مدير وحدة العلاقات العامة والمراسم.

هذا وكان المستشار/ محمد الشناوي، قد باشر مهام عمله في ساعة مبكرة من صباح اليوم عقب أداءه اليمين القانونية رئيسًا لهيئة النيابة الإدارية بمناسبة صدور القرار الجمهوري رقم ٣٣٠ / ٢٠٢٥، بتعيين سيادته رئيسًا لهيئة النيابة الإدارية اعتبارًا من الأول من يوليو الجاري.