رسميا .. نيوم السعودي يعلن ضم ألكسندر لاكازيت

أعلن نادي نيوم السعودي، اليوم الثلاثاء، تعاقده مع الفرنسي ألكسندر لاكازيت، في صفقة انتقال حر بعد انتهاء حر بعد انتهاء عقده مع أولمبيك ليون الفرنسي.

ونشر حساب نيوم على منصة “إكس”، فيديو تقديم ألكسندر لاكازيت، وعلق : “من أرض التراث ليون إلى أرض المستقبل نيوم ”.

يذكر أن نادي نيوم الفرنسي صعد إلى الدوري السعودي المحترفين (دوري روشن) لأول مرة في تاريخه.

حقيقة مفاوضات نيوم مع وسام أبو علي

في سياق آخر، نفى مصدر مسؤول من نادي نيوم السعودي اهتمام النادي بالتفاوض مع وسام أبو علي، لاعب الأهلي المصري، بعد الأنباء التي ترددت بشأن إمكانية تقديم النادي السعودي عرضًا بقيمة 12 مليون دولار.

وقال المصدر في تصريحات خاصة لبرنامج "رقم 10": "لم نقدم عرضًا إلى الأهلي لضم وسام أبو علي مقابل 12 مليون دولار، اللاعب خارج حسابات النادي، ولدينا أهداف أخرى نعمل على تنفيذها لتدعيم الفريق".