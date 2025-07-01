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طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

محمد شكري يقترب من الأهلي.. وسيراميكا يسعى لضم ثنائي ضمن الصفقة

الأهلي
الأهلي
حسن العمدة

أكد الإعلامي أمير هشام، أن هناك بعض الأمور المتبقية قبل حسم صفقة انتقال محمد شكري ظهير أيسر سيراميكا كليوباترا إلى النادي الأهلي.

وقال عبر برنامجه بلس 90 الذي يبث على قناة النهار الفضائية: نادي سيراميكا يريد ضم بعض 2 لاعبين من الرباعي "عمر كمال عبدالواحد وأحمد عبدالقادر ورضا سليم ومحمد عبدالله"، بينما كريم وليد نيدفيد سيحصل على الاستغناء الخاص.. مسئولي سيراميكا رفضوا فكرة ضم خالد عبدالفتاح.

وأضاف: مسئولي زد أيضا لديهم تحفظ أيضا على فكرة ضم خالد عبدالفتاح، ويرغبون في ضم 2 لاعبين ضمن صفقة العش، وهناك بعض الأسماء المرشحة منهم أحمد رضا ورضا سليم، ولازال الجدال مستمر حول رحيل بعض اللاعبين من الأهلي إلى زد أو سيراميكا.

وزاد: الأهلي يقترب من ضم محمد شكري، ولازالت الاتفاقات لم تُحسم بعد، والصفقة سوف تحسم خلال وقت قليل جدًا.

محمد شكري محمد شكري ظهير أيسر سيراميكا كليوباترا النادي الأهلي الأهلي سيراميكا

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