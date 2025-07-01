ثقافة دمياط تحتفل بالذكرى الثانية عشر لثورة ٣٠ يونيو

شهدت ثقافة دمياط على مدار اليومين الماضيين العديد من الأنشطة والفعاليات بعدد من المواقع الثقافية التابعة، بمناسبة الذكرى الثانية عشر لثورة ٣٠ يونيه، ضمن برنامج احتفالات الهيئة العامة لقصور الثقافة بالمناسبات الوطنية

وجاء أبرزها بثلاث احتفالات كبرى مع فرق فرع ثقافة دمياط، برئاسة نجوى كيون، أولها مع فرقة مواهب قصر ثقافة فارسكور،، وفقرات غنائية متعددة.

الحفل الثانى لقصر ثقافة الطفل بمكتبة مصر العامة، بمشاركة عروض فنية لفرقة الاستعراض والدراما الحركية،كما اقيم عدد من اللقاءات الثقافية، بإشراف اقليم شرق الدلتا الثقافى، بفرع ثقافة دمياط منها: محاضرة عن "٣٠ يونيو ودورها فى تنمية الوعى واخرى بعنوان ارادة شعب وانقاذ وطن، ضمن انشطة بيت ثقافة السرو ومكتبة ميت أبو غالب، ، بالاضافة للقاء حوارى لرواد ادارة التضامن الاجتماعى بكفر سعد، تضمن محاضرات عن "بداية جمهورية جديدة، ثورة ٣٠ يونيو التحام جيش وشعب، ثورة ٣٠ يونيو وبطولة المراة المصرية" الى جانب امسية شعرية فى حب مصر، بمشاركة عدد من ادباء وشعراء دمياط .

بالاضافة لمعرض عن ثورة ٣٠ يونيو لرواد مكتبة ميت الخولى ومجلة حائط لقصر ثقافة دمياط، كما اقيمت عدد من الورش الفنية المتنوعة لقصر ثقافة الطفل لاطفال مركز التعليم المبكر وورشة تصميم ملابس اطفال، واخرى بحضانة كاندى وورشة لوحات من الحبوب، تدريب قسم الفن التشكيلى .