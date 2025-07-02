جهاز Doogee V Pad يصل بنظام Android 15 ودعم 5G مع خصم 20% للمشترين الأوائل

أطلقت شركة Doogee جهازها اللوحي الجديد V Pad، الذي يعمل بنظام التشغيل Android 15، ويأتي مع دعم لشبكات الجيل الخامس 5G، ما يجعله من الأجهزة القليلة في فئة الأجهزة اللوحية التي توفر اتصالاً سريعًا ومتطورًا خارج نطاق العلامات التجارية الكبرى.

النسخ الرسمية

يتوفر الجهاز حاليًا عبر الموقع الرسمي للشركة بنسختين: نسخة "VIP Edition" التي تشمل ملحقات مميزة مثل قلم ذكي، واقي شاشة، فأرة بلوتوث، غلاف جلدي، ولوحة مفاتيح بلوتوث، بسعر أقل من 400 دولار، ونسخة "Basic Edition" التي تحتوي على الجهاز فقط بسعر حوالي 380 دولارًا.

يتميز Doogee V Pad بشاشة IPS بدقة 2000×1200 بكسل، وهي جودة مقبولة لكنها أقل من شاشات AMOLED من حيث التباين والسطوع.

يعمل الجهاز بمعالج MediaTek MT8791 الذي يضم نواتين Cortex-A78 وستة أنوية Cortex-A55، ويوفر ذاكرة عشوائية بسعة 8 جيجابايت ومساحة تخزين داخلية 256 جيجابايت، ما يكفي للاستخدام اليومي المعتاد.

مواصفات Doogee V Pad

يدعم الجهاز شريحتي اتصال (Dual SIM)، مما يتيح للمستخدمين التنقل بين خطتين بسهولة.

يضم الجهاز كاميرا خلفية بدقة 13 ميجابكسل وأمامية بدقة 8 ميجابكسل، مع بطارية كبيرة بسعة 8800 مللي أمبير، لكنها تشحن عبر شاحن بقدرة 10 واط فقط، وهو معدل شحن متواضع مقارنة بمعايير 2025.

تخفيضات أوائل المشترين

يمكن للمشترين الأوائل الاستفادة من خصم 20% عند الطلب المبكر، ما يجعل الجهاز خيارًا جذابًا لمن يبحث عن جهاز لوحي متكامل مع دعم 5G بسعر منافس.

يأتي Doogee V Pad كخيار جديد في سوق الأجهزة اللوحية، مع تركيز على تقديم توازن بين الأداء والاتصال المتطور، مع مجموعة ملحقات تدعم تجربة استخدام متكاملة، ما يعزز مكانته ضمن الأجهزة اللوحية المتوسطة في 2025.