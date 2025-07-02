استقرار العقود الآجلة لمؤشرات الأسهم الأمريكية بعد تراجع الإقبال على قطاع التكنولوجيا

استقرت العقود الآجلة لمؤشرات الأسهم الأميركية نسبياً خلال تعاملات ليلة الثلاثاء الأول من يوليوبعد أن بدأ المستثمرون النصف الثاني من العام بتراجع في إقبالهم على أسهم التكنولوجيا.

وارتفعت العقود الآجلة المرتبطة بمؤشر Dow Jones الصناعي سبع نقاط، أو 0.02%. وشهدت العقود الآجلة لمؤشر S&P 500 ارتفاعاً طفيفاً، بينما صعدت العقود الآجلة لمؤشر Nasdaq 100 بنسبة 0.03%.

يأتي ذلك بعد تباين أداء المؤشرات خلال جلسة التداول العادية يوم الثلاثاء، وارتفع مؤشر Dow Jones الصناعي 400 نقطة، بينما انخفض مؤشر S&P 500 بنسبة 0.1%. وهبط مؤشر Nasdaq المركب 0.8% مع تجنب المتداولين أسهم التكنولوجيا التي قادت انتعاش السوق في الربع الثاني.

وخسر قطاع تكنولوجيا المعلومات في مؤشر S&P 500 - الذي يضم شركات مثل إنفيديا Nvidia، وبالانتير Palantir، وأدفانسد مايكرو ديفايسز Advanced Micro Devices - أكثر من 1% خلال تعاملات يوم الثلاثاء، وكذلك قطاع خدمات الاتصالات.

وبدلاً من ذلك، انجذب المستثمرون نحو أسهم الرعاية الصحية والمواد. وارتفع مؤشر Dow Jones الصناعي بفضل مكاسب أسهم أمجين Amgen، وجونسون آند جونسون Johnson & Johnson، ويونايتد هيلث UnitedHealth.

في سياق آخر، أقر مجلس الشيوخ الأميركي يوم الثلاثاء مشروع قانون الضرائب والإنفاق الذي اقترحه الرئيس الأميركي دونالد ترامب بفارق ضئيل، لينتقل إلى مجلس النواب من أجل الفصل في أمر وسط أصوات معارضة له بين المشرعين الجمهوريين.

وقال رئيس قسم الاستثمار في قسم الخدمات المصرفية الخاصة العالمية وإدارة الثروات في بنك إتش إس بي سي HSBC في أميركا، خوسيه راسكو، في حلقة نقاشية بعنوان "جرس الإغلاق: وقت إضافي": "نتوقع أن نشهد المزيد من التقلبات في أسواق الدخل الثابت، حتى بعد إقرار مشروع القانون، مهما كان شكله". وأضاف: "سيمتد هذا التقلب إلى أسواق الأسهم".

ومع ذلك، قال راسكو إنه من المرجح أن يكون هذا الاضطراب قصير الأمد. وأضاف: "بمجرد حل هذه المشاكل واستعادة الاحتياطي الفدرالي لنشاطه، سيكون هناك الكثير من الفرص الواعدة".

يتطلع المتداولون أيضاً إلى أي تقدم في ملف الاتفاقيات التجارية، في ظل اقتراب انتهاء فترة تعليق الرسوم الجمركية الأميركية المرتفعة لمدة 90 يوماً في الأسبوع المقبل.

على الصعيد الاقتصادي، يترقب المستثمرون يوم الأربعاء صدور تقرير ADP للوظائف في القطاع الخاص الأميركي. ويتوقع الاقتصاديون الذين استطلعت آراءهم Dow Jones أن أصحاب العمل في القطاع الخاص أضافوا 120 ألف وظيفة في يونيو/ حزيران، بزيادة حادة عن 37 ألف وظيفة تمت إضافتها في مايو