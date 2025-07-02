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كأس العالم للأندية.. فالفيردي: فخور بالتأهل ودور القائد في ريال مدريد شرف كبير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

كأس العالم للأندية.. فالفيردي: فخور بالتأهل ودور القائد في ريال مدريد شرف كبير

فيدريكو فالفيردي
فيدريكو فالفيردي
إسراء أشرف

عبر فيدريكو فالفيردي، نجم وسط ريال مدريد، عن سعادته بتأهل فريقه إلى ربع نهائي كأس العالم للأندية 2025، بعد الانتصار الصعب على يوفنتوس بنتيجة 1-0، مساء الثلاثاء.

كما أشاد فالفيردي بالعمل الكبير الذي يقدمه المدرب تشابي ألونسو مع الفريق.

وفي تصريحاته عقب المباراة، التي نال فيها جائزة رجل اللقاء، قال فالفيردي: "كانت مواجهة مرهقة للغاية أمام خصم قوي، سنحت لنا فرص عديدة وهذا دليل على جهدنا الكبير هجومياً ودفاعياً. لا نزال بحاجة لتطوير العديد من الأمور، لكننا نخطو في الاتجاه الصحيح".

وأوضح النجم الأوروجوياني تعليمات مدربه تشابي ألونسو، قائلاً: "طالبنا بالاستحواذ على الكرة كالعادة، واستعادتها بسرعة عند فقدانها للانطلاق مجددًا نحو الهجوم. هذه الطريقة ترهق الخصوم وتمنحنا الأفضلية".

كما أثنى فالفيردي على زميله الشاب جونزالو جارسيا، صاحب هدف الفوز: "جونزالو يستحق هذه الفرصة بجدارة. يعمل بجد ويتدرب بتركيز كبير، وهو من أبناء النادي ويقاتل مع الفريق الرديف، وقد استغل فرصته بكل فخر".

وعن دوره القيادي في الملعب، أضاف: "أحاول دائمًا إخراج أفضل ما في زملائي. هم يجعلون مهمتي أسهل، ويمنحونني الراحة كقائد. أشعر بالفخر الكبير لحمل شارة قيادة ريال مدريد".

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