الرياضية السعودية: لاعب الهلال خارج كأس العالم للأندية

باتت فرص لحاق المهاجم الصربي ألكسندر ميتروفيتش، نجم فريق الهلال، بمباراة ربع نهائي كأس العالم للأندية أمام فلومينينسي البرازيلي، إضافة إلى نصف النهائي المحتمل في حال تأهل الفريق، ضئيلة جدًا، وفقًا لصحيفة “الرياضية” السعودية.

ويعاني ميتروفيتش من إصابة عضلية في الساق تعرض لها بشكل مفاجئ قبل يومين فقط من مواجهة ريال مدريد التي انتهت بالتعادل 1-1 في افتتاح مشوار الهلال بالبطولة.

وبحسب الصحيفة السعودية، لم يتعافى اللاعب بشكل كامل بعد، ما يجعل مشاركته في المباراة القادمة غير مرجحة، في ظل عدم الجاهزية البدنية المطلوبة.

وكانت وكالة اللاعب قد صرّحت في 21 يونيو الماضي للصحيفة ذاتها، أن الإصابة غير مقلقة، وأن عودته للتدريبات قد تتطلب من 7 إلى 14 يومًا كحد أقصى، وهي المدة المقدرة بحسب التقييم الطبي في حينها.

في سياق آخر، منح المدرب سيموني إنزاجي لاعبي الهلال راحة من التدريبات أمس، الثلاثاء، وسمح لهم بجولة حرة لبضع ساعات، بعد الفوز الكبير والمثير على مانشستر سيتي بنتيجة 4-3 في دور الـ16 من البطولة.

وضرب الهلال موعدًا قويًا مع فلومينينسي البرازيلي، الذي تجاوز إنتر ميلان بهدفين دون رد، في مواجهة مرتقبة ستقام على ملعب كامبينج وورلد في أورلاندو، مساء الجمعة المقبلة.



