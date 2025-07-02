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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

اليوم.. البابا تواضروس يلقي عظته الأسبوعية بالإسكندرية

البابا تواضروس
البابا تواضروس
ميرنا رزق

يلقي البابا تواضروس، بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية، مساء اليوم، عظة الأربعاء الأسبوعية من كنيسة السيدة العذراء مريم بسموحة الإسكندرية.

ويشاركه في طقس صلوات العشية قبيل إلقاء العظة الأسبوعية اليوم، الأنبا بافلي، الأسقف العام لقطاع المنتزه، والأنبا هرمينا، الأسقف العام لكنائس وسط وشرق الإسكندرية.

كان البابا استأنف عظته الأولى الأسبوع الماضي في كنيسة القديسين مكسيموس ودوماديوس بالإسكندرية.

وحول التوقف المؤقت للاجتماع الأسبوعي، أوضح قداسة البابا، في عظته الأخيرة خلال أبريل الماضي، أنه "كالمعتاد سيتوقف الاجتماع حتى الأسابيع الأولى من صوم الرسل".

يُذكر أن القنوات الفضائية المسيحية تبث اجتماع وعظة البابا تواضروس أسبوعيًا، والتي تُذاع مساء كل أربعاء.

البابا تواضروس عظة الأربعاء الأسبوعية الأنبا بافلي

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