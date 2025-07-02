اليوم.. البابا تواضروس يلقي عظته الأسبوعية بالإسكندرية

يلقي البابا تواضروس، بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية، مساء اليوم، عظة الأربعاء الأسبوعية من كنيسة السيدة العذراء مريم بسموحة الإسكندرية.

ويشاركه في طقس صلوات العشية قبيل إلقاء العظة الأسبوعية اليوم، الأنبا بافلي، الأسقف العام لقطاع المنتزه، والأنبا هرمينا، الأسقف العام لكنائس وسط وشرق الإسكندرية.

كان البابا استأنف عظته الأولى الأسبوع الماضي في كنيسة القديسين مكسيموس ودوماديوس بالإسكندرية.

وحول التوقف المؤقت للاجتماع الأسبوعي، أوضح قداسة البابا، في عظته الأخيرة خلال أبريل الماضي، أنه "كالمعتاد سيتوقف الاجتماع حتى الأسابيع الأولى من صوم الرسل".

يُذكر أن القنوات الفضائية المسيحية تبث اجتماع وعظة البابا تواضروس أسبوعيًا، والتي تُذاع مساء كل أربعاء.