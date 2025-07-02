خروج 14 مصابًا بحادث غرق حفار بترولي بجبل الزيت من المستشفى

سمحت الجهات الطبية في البحر الأحمر بخروج 14 مصابا في حادث غرق حفار البترول «أدمارين 12» بمنطقة جبل الزيت من المستشفي بعد استقرار حالتهم وتماثلهم للشفاء.

ولا يزال 9 مصابين بالحادث يخضعون للعلاج، من بينهم 5 في العناية المركزة و4 في الأقسام الداخلية.

كان الحادث قد وقع أمس الثلاثاء، خلال عملية قطر الحفار إلى موقع عمل جديد داخل المياه الإقليمية المصرية، ما أدى إلى انقلاب الحفار وغرقه، وأسفر عن وقوع عدد من الوفيات والمفقودين، إلى جانب عشرات المصابين الذين نُقلوا إلى مستشفيات الجونة والغردقة لتلقي الرعاية الطبية.

وأكدت مصادر طبية أن المصابين الذين غادروا المستشفيات تعرضوا لإصابات بسيطة وحالات إجهاد، وتم تقديم الإسعافات والرعاية الطبية لهم منذ لحظة وصولهم.

وتواصل السلطات المختصة، التحقيق في ملابسات الحادث لتحديد أسبابه، بالتوازي مع استمرار أعمال البحث والإنقاذ عن المفقودين في موقع الحادث.

يُذكر أن فرق الإنقاذ كانت قد تمكنت من إنقاذ عدد من العاملين على متن الحفار فور وقوع الحادث، بينما تم نقل 4 جثامين إلى مشرحة مستشفى الغردقة العام.

كما رفعت مراكز مكافحة التلوث البحري في رأس غارب والغردقة حالة الاستعداد تحسبًا لأي تسرب بترولي محتمل نتيجة غرق الحفار.