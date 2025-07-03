صفقة تبادلية مرتقبة بين الاتحاد وسيراميكا كليوباترا.. ومغربي كلمة السر

كشف الإعلامي جمال الغندور، خلال تصريحات لبرنامج ستاد المحور، عن وجود تحركات جادة بين نادي الاتحاد السكندري ونظيره سيراميكا كليوباترا لعقد صفقة تبادلية خلال الأيام المقبلة، في إطار استعدادات الفريقين للموسم الكروي الجديد.



محمد مغربي كلمة السر في الصفقة



أوضح مصدر داخل نادي الاتحاد السكندري أن محور الصفقة سيكون اللاعب محمد مغربي، الذي بات قريبًا من الانتقال إلى صفوف سيراميكا كليوباترا. ويأتي ذلك ضمن خطة تدعيمات الفريق في خط الدفاع، حيث ترى إدارة سيراميكا أن مغربي سيكون إضافة قوية للفريق.



ثنائي سيراميكا في طريقه إلى زعيم الثغر

وفي المقابل، ستشهد الصفقة انتقال ثنائي من لاعبي سيراميكا إلى صفوف نادي الاتحاد السكندري، المعروف بـ”زعيم الثغر”. ورغم أن أسماء اللاعبين لم تُحسم بعد، إلا أن هناك جلسة مرتقبة ستجمع إداراتي الناديين خلال أيام، لحسم كافة تفاصيل الصفقة وتحديد هوية الثنائي المنتقل.





جلسة حاسمة خلال أيام

أكد المصدر أن المفاوضات بين الناديين تسير بشكل إيجابي، وهناك تفاهم مبدئي على تنفيذ الصفقة التبادلية، ولكن تبقى بعض التفاصيل الصغيرة التي ستُناقش خلال الجلسة القادمة. وقد يكون الإعلان الرسمي عن الصفقة قريبًا جدًا حال الاتفاق على كافة البنود.





الاتحاد يسعى لتدعيم الصفوف

تأتي هذه الخطوة في إطار سعي نادي الاتحاد لتدعيم صفوفه بعناصر جديدة، استعدادًا للموسم الجديد، وتحقيق نتائج إيجابية ترضي جماهيره. بينما يعمل سيراميكا على إعادة هيكلة الفريق، بتدعيم خطوطه الأساسية بلاعبين أصحاب خبرة وقوة بدنية.

الجدير بالذكر أن مثل هذه الصفقات التبادلية باتت تُعد جزءًا أساسيًا من سوق الانتقالات في الكرة المصرية، لما توفره من توازن مالي وفني للأندية



