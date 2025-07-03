الجيش الإسرائيلي يكثف عملياته في غزة قبيل صفقة التبادل

كشفت هيئة البث الإسرائيلية أن الجيش الإسرائيلي كثّف عملياته العسكرية في قطاع غزة خلال الأيام الماضية إلى درجة غير مسبوقة منذ شهور.

وبحسب ما نقلته قناة "القاهرة الإخبارية" في نبأ عاجل، فإن جيش الاحتلال يعتزم مواصلة التصعيد وتكثيف الهجمات في غزة قريبًا، حتى الإعلان المحتمل عن صفقة تبادل الأسرى بين إسرائيل وحركة حماس.

وأشارت التقارير إلى أن العملية العسكرية الجديدة تستهدف السيطرة على مواقع تابعة لحماس في كل من بيت حانون ومدينة غزة.

في السياق نفسه، ذكرت الهيئة أن الجيش الإسرائيلي نشر خمس فرق عسكرية داخل القطاع، وقدّر أن استكمال المهام الميدانية قد يستغرق ثلاثة أشهر.