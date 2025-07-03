بن جفير: لا لصفقة غزة.. ويجب احتلال القطاع بالكامل وتشجيع الهجرة

قال وزير الأمن الداخلي الإسرائيلي، إيتمار بن جفير، إنه يرفض تمرير أي صفقة تتعلق بقطاع غزة، مؤكدًا أنه "لن يسمح بذلك"، معربًا عن أمله في أن ينضم إليه وزير المالية بتسلئيل سموتريتش في موقفه.

وأضاف بن جفير، وفق ما نقلته قناة "القاهرة الإخبارية" في نبأ عاجل، أن إدخال المساعدات الإنسانية إلى غزة كان خطأ كبيرًا، مشددًا على أن "تحقيق النصر في غزة يتطلب تكثيف العمليات العسكرية دون إدخال مساعدات".

وأكد الوزير الإسرائيلي أن "وقف الحرب غير ممكن دون تحقيق النصر الكامل والقضاء على حركة حماس"، داعيًا إلى احتلال قطاع غزة بالكامل، و"تشجيع سكانه على الهجرة".