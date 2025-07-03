افتتاح فعاليات ليالى اللغة العربية بجامعة الإسكندرية

حضر الدكتور على عبد المحسن القائم بأعمال نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، فعاليات الليلة الخامسة عشرة من ليالى اللغة العربية التى يقدمها منتدى جامعة الإسكندرية للشعر والفنون، تحت عنوان “كليوباترا عروس الشرق”، وذلك تحت رعاية الدكتور عبد العزيز قنصوة رئيس جامعة الإسكندرية.

أقيمت الليلة بالمسرح الكبير مكتبة الإسكندرية، وأشرف علي إعداد وتقديم العرض الدكتورة نجوى صابر الاستاذ بقسم اللغة العربية بكلية الآداب، وقادت كورال الجامعة المايسترو الدكتورة شريهان الحديني، والتأليف والمعالجة الدرامية كانت للدكتور محمد مخيمر، وأخرج العرض المخرج محمد بهجت، وحضر العرض عدد كبير من عمداء ووكلاء الكليات وقيادات المجتمع الأكاديمي والمجتمع المدنى وأعضاء هيئة التدريس والطلاب.

وفى كلمته نقل الدكتور على عبد المحسن تحيات الدكتور عبد العزيز قنصوة رئيس الجامعة للسادة الحضور وأثنى علي المستوي المتميز الذي شاهده خلال العرض المسرحى، مشيداً بفريق كورال جامعة الإسكندرية لتقديمه عدد من المقاطع الموسيقية المتميزة، والتى تعكس المستوي الفنى الراقي لطلاب جامعة الإسكندرية، وأكد أن الجامعة تقدم كل الدعم للفعاليات الثقافية والفنية التى تهدف إلى تكوين الشخصية المتكاملة للطالب والإرتقاء بمستوى الفن بما يخدم المجتمع السكندرى، وقدم د. عبد المحسن التحية لكل من شارك في إعداد هذا العرض المميز معربا عن تطلعه للمزيد من هذه الفعاليات الثقافية والفنية الرائعة.

دارت أحداث العرض حول قصة تاريخية مستوحاة من مسرحية"مصرع كليوباترا " لأمير الشعراء أحمد شوقي ورواية "كليوباترا " لشكسبير من خلال أحداث درامية يصاحبها كورال موسيقي من تقديم فريق كورال الجامعة، فى إطار شيق ومتميز باللغة العربية الفصحى، لاقى استحساناً وتفاعلا واسعا من السادة الحضور، الذين أعربوا عن تقديرهم للأداء المتميز من أجل خروج العرض بهذا المستوى الرائع.

جدير بالذكر أن ليالي اللغة العربية تحمل شعار "لغتنا العربية: إبداع وإمتاع"، بهدف تعزيز الوعى بجمال اللغة العربية لدى الطلاب وإظهار ثراء اللغة العربية وقوتها من خلال عروض مسرحية وشعرية وفنية وإشراك طلاب الجامعة وأعضاء هيئة التدريس في أداء هذه الفقرات على خشبة المسرح .