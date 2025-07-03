جددي سفرتك.. طريقة عمل اللحمة بالبصل على أصولها

تعتبر طريقة عمل اللحمة بالبصل من الوصفات الغير تقليدية والشهية وسهلة التحضير، ويمكن تحضيرها كطبق رئيسي بجانب الأرز الأبيض والسلطة.

وقدمت الشيف نجلاء الشرشابي طريقة عمل اللحمة بالبصل، التي تعتبر من الأكلات المصرية الأصيلة والمحببة لدى الكبار والصغار.

طريقة عمل اللحمة بالبصل

طريقة عمل اللحمة بالبصل

المكونات:

كيلو لحم مقطع مكعبات

4 بصلات كبار مقطعة شرائح

2 ملعقة كبيرة سمن أو زيت

ملح وفلفل أسود حسب الرغبة

ملعقة صغيرة بهارات لحم

ورقة لورا وثوم مفروم (اختياري)

كوب ماء أو شوربة ساخنة.

طريقة عمل اللحمة بالبصل

طريقة التحضير:

ـ يتم تشويح اللحم في السمن أو الزيت حتى يتغير لونه تمامًا.

ـ يُضاف البصل تدريجيًا ويُقلب حتى يذبل ويأخذ اللون الذهبي.

ـ تُضاف التوابل والبهارات حسب الرغبة، مع ورق اللورا والثوم لتعزيز النكهة.

ـ بعد نزول ماء البصل، تُضاف الشوربة أو الماء ويُترك الخليط على نار هادئة حتى تمام النضج.

ـ تقدم اللحمة بصوص البصل الكثيف بجانب الأرز الأبيض أو الخبز وسلطة خضراء.

طريقة عمل اللحمة بالبصل

نصائح لتحضير اللحمة بالبصل بنجاح

وتؤكد الشيف نجلاء أن سر نجاح هذه الوصفة هو التسوية على نار هادئة، التي تُعطي اللحم طراوة ومذاق غني، دون الحاجة إلى مكونات مكلفة.