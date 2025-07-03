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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

شروط ومواعيد حجز محلات مدينة الشروق 2025 وطريقة سداد التأمين والأقساط

حجز محلات مدينة الشروق 2025
حجز محلات مدينة الشروق 2025
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حجز محلات مدينة الشروق 2025 يعد من أبرز الفرص الاستثمارية المطروحة حاليًا من وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، حيث أعلنت الوزارة عن طرح 13 محلًا تجاريًا وصيدلية للبيع بنظام المزاد العلني داخل المدينة، بمساحات متنوعة تناسب مختلف الأنشطة التجارية. وتأتي هذه الخطوة ضمن خطة الدولة لتنشيط الحركة التجارية في المدن الجديدة، مع توفير تسهيلات كبيرة في شروط الحجز والسداد. ويُنتظر أن تشهد عملية حجز محلات مدينة الشروق إقبالًا واسعًا من المستثمرين والراغبين في التوسع بمشروعاتهم داخل واحدة من أسرع المناطق نموًا شرق القاهرة.

تفاصيل طرح المحلات التجارية في مدينة الشروق

أوضحت وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية أن الطرح يشمل:

• عدد 13 محلاً تجاريًا وصيدلية واحدة.

- المساحات تبدأ من 9 أمتار مربعة وتصل إلى 68 مترًا مربعًا.

- وتقع المحلات في مناطق متعددة بمدينة الشروق، مما يوفر تنوعًا في المواقع يلائم مختلف الأنشطة التجارية.

- البيع يتم من خلال جلسة مزاد علني تقرر عقدها في 30 يوليو 2025.

شروط حجز محلات مدينة الشروق 2025

حددت الوزارة مجموعة من الضوابط والإجراءات التي يجب على الراغبين في حجز محلات مدينة الشروق الالتزام بها، وتشمل:

  • يتم شراء كراسة الشروط والمواصفات من مقر جهاز مدينة الشروق مقابل 299 جنيهًا لكل محل أو الصيدلية.
  • تُعقد جلسة المزاد يوم الأربعاء الموافق 30 يوليو 2025، في تمام الساعة الثانية عشرة ظهرًا بمقر الجهاز.
  • يتم سداد مبلغ 100 ألف جنيه تأمين دخول المزاد للصيدلية، وذلك في موعد أقصاه يوم انعقاد المزاد.
  • يتم سداد مبلغ 50 ألف جنيه تأمين دخول المزاد لكل محل تجاري، في نفس الموعد.
  • عقب رسو المزاد، يجب سداد نسبة 10% من القيمة البيعية + 1% مصاريف إدارية + 0.5% لصالح مجلس الأمناء.
  • تسدد وديعة صيانة خلال شهر من تاريخ المزاد وقبل استلام الوحدة.
  • يُتاح سداد باقي القيمة من خلال نظم تقسيط ميسّرة تضمن سهولة السداد على المدى المتوسط والطويل.

ويمكن للراغبين في الشراء معاينة المحلات على الطبيعة خلال مواعيد العمل الرسمية، للتأكد من مدى ملاءمة الموقع للنشاط التجاري المستهدف.

مميزات حجز محلات مدينة الشروق

يمثل حجز محلات مدينة الشروق فرصة استثمارية فريدة لعدة أسباب:

  • تعد المدينة من المناطق العمرانية المتنامية، وتتمتع ببنية تحتية قوية وطلب متزايد على الخدمات.
  • التنوع في المساحات يتيح المرونة في اختيار الوحدة المناسبة للنشاط التجاري.
  • نظام البيع بالمزاد يمنح الشفافية وتكافؤ الفرص بين المتقدمين.
  • نظم التقسيط الميسرة تجعل الشراء متاحًا لفئات متعددة من المستثمرين.

خطوات التقديم في مزاد محلات مدينة الشروق

  1. التوجه إلى مقر جهاز مدينة الشروق وشراء كراسة الشروط.
  2. سداد مبلغ التأمين المطلوب قبل موعد جلسة المزاد.
  3. حضور جلسة المزاد في 30 يوليو 2025 بمقر الجهاز.
  4. سداد النسب المحددة من القيمة البيعية بعد رسو المزاد مباشرة.
  5. استكمال باقي المستحقات وفقًا لنظام التقسيط.
  6. تسليم المحل بعد سداد وديعة الصيانة والمعاينة الميدانية.

ويُمثِّل حجز محلات مدينة الشروق فرصة واعدة للراغبين في دخول سوق العقارات التجارية، مع توفر وحدات بمساحات متنوعة وبأسعار تنافسية في واحدة من أهم المدن الجديدة في مصر. يكتمل ذلك بآلية بيع شفافة عبر المزاد العلني، وتسهيلات في السداد تجذب المستثمرين الجادين من مختلف القطاعات.

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