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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

مولر: مواجهة باريس سان جيرمان متكافئة.. وهدفنا الفوز بكأس العالم للأندية

مولر
مولر
إسلام مقلد

أعرب الألماني توماس مولر، نجم بايرن ميونخ، عن توقعه بأن تكون مواجهة فريقه المقبلة أمام باريس سان جيرمان في ربع نهائي كأس العالم للأندية 2025 صعبة ومتكافئة، مؤكدًا أن التتويج بالبطولة هو هدف بايرن الرئيسي خلال مشاركته الحالية في الولايات المتحدة.

وقال مولر، البالغ من العمر 35 عامًا، في تصريحات نقلها موقع "سكاي ألمانيا" قبل لقاء السبت: "الفرنسيون بالطبع فريق من العيار الثقيل، والفريقان في حالة جيدة ويعرفان بعضهما جيدًا، أعتقد أن المواجهة ستكون متكافئة للغاية".

ورغم حذر مولر، فإن الإحصائيات الأخيرة تميل بوضوح لصالح الفريق البافاري، الذي تفوق في آخر 4 مواجهات رسمية أمام باريس سان جيرمان دون أن تهتز شباكه، آخرها كان في نوفمبر 2024 حين فاز بايرن بهدف نظيف على ملعب "أليانز أرينا" في دور المجموعات من دوري أبطال أوروبا.

وأكد مولر، الذي يخوض أحد آخر بطولاته مع بايرن ميونخ قبل الاعتزال أو الرحيل، أن التركيز الكامل منصب على حصد اللقب العالمي: "هدفنا هو الفوز بالبطولة. نحن نركز بشكل كامل على هذا الهدف، والفريق بأكمله متحد خلف هذا الحلم".

واختتم مولر تصريحاته بالتأكيد على خصوصية هذه البطولة بالنسبة له ولزملائه:
"من المميز أن نعيش أجواء بطولة كبرى مثل هذه، وسط مجموعة متماسكة من اللاعبين والجهاز الفني، هذا الشعور يصنع أجواء فريدة لا تتكرر كثيرًا في مسيرة اللاعب".

ويُعد بايرن ميونخ أحد أبرز المرشحين للقب في نسخة كأس العالم للأندية الحالية، حيث يدخل المواجهة أمام باريس سان جيرمان مدعومًا بخبرة أوروبية واسعة وتماسك فني وتكتيكي تحت قيادة مدربه المخضرم جوليان ناغلسمان، بينما يسعى الفريق الفرنسي للرد على التفوق البافاري التاريخي والتقدم خطوة نحو اللقب الأول له في هذه البطولة.

الألماني توماس مولر توماس مولر باريس سان جيرمان كأس العالم للأندية 2025 كأس العالم للأندية

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