الأهلي يحاول تسويق لاعبه محمد ياسر

يحاول مسئولو النادي الاهلي تسويق مهاجمه العائد من رحلة إحتراف بالتشيك محمد ياسر في فترة الإنتقالات الصيفية الحالية .



ويتبقي لمحمد ياسر تعاقد لمدة موسم مع الاهلي ويسعي مسئولي القلعة الحمراء الي تجديد تعاقده قبل تسويقه في فترة الإنتقالات الصيفة الحالية للخروج علي سبيل الإعارة .

وأجري محمد يوسف المدير الرياضي اتصالا هاتفيا باللاعب وطلب منه عقد جلسة في الساعات القليلة المقبلة .

وحسمت إدارة الكرة بالأهلي موقف العديد من الملفات التي تخص الفريق الأول لكرة القدم عقب إجتماعين لمحمود الخطيب رئيس النادي مع الاسباني خوسيه ريبيرو المدير الفني للفريق الأول والذي لا يزال يتواجد بالقاهرة للترتيب لمعسكر الموسم الجديد، وقال محمد يوسف المدير الرياضي انه تم الإتفاق علي تفاصيل المعسكرالذي سيعقد في اسبانيا بدءاً من منتصف الشهر الجاري وعدد المباريات الودية به.

واضاف أنه تم رفض جميع العروض التي تلقاها النادي للتخلي عن الفلسطيني وسام أبوعلي مهاجم الفريق في ظل الرؤية الفنية وبالتالي فأن اللاعب سيبقي مع الفريق، وأوضح أن النادي تلقي اتصالا من النجم الساحلي حول استعادة لاعبهم السابق محمد الضاوي كريستو وهناك إتجاه للموافقة علي ذلك ويتبقي فقط بعض الرتوش الأخيرة لرحيله عن القلعة الحمراء.

وشدد يوسف أنه ايضا تم توجيه الشكر للمغربي يحيي عطية الله الظهير الايسر وعدم تفعيل بندء شراءه من سوتشي الروسي وتوجيه الدعوة لتكريمه علي جهوده طوال الموسم، وقال أن الجهاز الفني بقيادة خوسيه ريبيرو المدير الفني تمسك ببقاء حسين الشحات ومحمد مجدي افشة ثنائي الفريق ورفض رحيلهم في فترة الإنتقالات الصيفية المقبلة في ظل الحاجه الي جهودهم.

وأضاف أنه تم الإتفاق علي تمديد عقود عدد من اللاعبين خلال الفترة المقبلة علي رأسهم مصطفي شوبير واحمد نبيل كوكا وإمام عاشور ومحمد هاني وحسين الشحات ومحمد عبدالله، وأوضح أن الجهاز الفني وافق علي إجراء مروان عطية لاعب الوسط لجراحة الفتاق الرياضي في تلك الفترة وبالتالي سيغيب لفترة لن تقل عن 45 يوماً.