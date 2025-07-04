قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
حريق في دمشق قرب قصر الشعب | شاهد
إيران تفتح مجالها الجوي لاستقبال الرحلات المدنية
تصاعد استهداف الاحتلال جنوب غزة.. واستشهاد العشرات في غارات إسرائيلية متفرقة
مكالمة بوتين تدفع ترامب لإرسال الأسلحة الدفاعية لأوكرانيا
حازم شومان بعد خروجه من العناية: مكنتش متخيل إني هرجع تاني وسط عيالي
ياسمين عز: لو الأهلي غاب الهلال منور.. وخلي السيتي يِلَالي
شوفناه صغيّر | محمد منير يوجه رسالة مؤثرة لـ شيكابالا بعد اعتزاله الكرة
ياسمين عز للسيدات: هاتي لجوزك تين شوكي وشيلي البذر بالملقاط
ياسمين عز: أنجلينا جولي تستحق جائزة أحسن حرباية
غموض يحيط بالعثور على جـ.ـثة سيدة داخل شقة بالطالبية
انخفاض أسعار الذهب اليوم عيار 21.. ماذا حدث في تعاملات الجمعة؟
14 شهيدا إثر قصف الاحتلال منزلين في جباليا وحي التفاح بقطاع غزة
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

منتخب الطائرة البارالمبي يفتتح مشواره في البطولة الإفريقية بالفوز على جنوب أفريقيا 3-0

البارليمبي
البارليمبي

استهل منتخب مصر الوطني للكرة الطائرة البارالمبية (جلوس) مشواره في بطولة إفريقيا بتحقيق فوز مستحق بثلاثة أشواط نظيفة على نظيره منتخب جنوب أفريقيا، في افتتاح منافسات البطولة المقامة حاليًا في كينيا.

ومن المقرر أن يخوض منتخبنا الوطني مباراته الثانية في البطولة أمام منتخب المغرب غدًا السبت في تمام الساعة السابعة مساءً.

من جانبه، أكد الكابتن عماد رمضان، رئيس الاتحاد المصري للكرة الطائرة جلوس ورئيس بعثة الفراعنة المشاركة في البطولة، أن المنتخب المصري يطمح إلى الحفاظ على لقبه القاري الذي توّج به منذ انطلاق البطولة الإفريقية وحتى الآن. كما يأمل الاتحاد في تحقيق أداء مشرف، والتتويج بكأس البطولة وإهدائها إلى فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، وإلى الشعب المصري.

وأضاف الكابتن عماد رمضان أن المنتخب يشارك في هذه النسخة ضمن التصفيات المؤهلة إلى كأس العالم بالصين العام المقبل، مشيرًا إلى أن مصر تُعد من أبرز القوى على الساحة الإفريقية، بفضل سجلها الحافل بالتتويجات، كان آخرها الفوز على المغرب 3-0 في نهائي النسخة الماضية بنيجيريا.

وأشار إلى أن الاستعدادات للبطولة جاءت مكثفة، واستفاد فيها المنتخب من خبراته المتراكمة من المشاركات السابقة. كما يتميز الجهاز الفني بقيادة نشطة تهدف إلى تطوير مهارات اللاعبين عبر تدريبات منتظمة ومباريات ودية تحضيرية.

ويتكوّن الجهاز الفني من:

محمد بشير: مدير فني

محمد سعد: مدرب عام

أمين عبد المنعم: مدير إداري


ويضم المنتخب الوطني نخبة من اللاعبين المميزين، وهم:
هشام صلاح الدين (C)، أشرف زغلول، عبد النبي حسن، محمد الحناوي، حسام مسعود، السيد موسى، أحمد خميس، أحمد فضل، زكريا السيد، حمادة السيد، أحمد زكري، ومحمد حمدي.

وتتسم تشكيلة المنتخب بالتوازن بين عناصر الخبرة والشباب، مما يعزز فرص الفريق في المنافسة على اللقب القاري.

ويخطط المنتخب المصري للحفاظ على اللقب القاري، تأكيدًا لريادته في القارة، كما يستهدف استغلال البطولة كمنصة لتجربة لاعبين جدد في إطار الإعداد للاستحقاقات الدولية المقبلة.

ويُعد منتخب مصر للكرة الطائرة البارالمبية أحد أبرز المنتخبات في إفريقيا، ويقف اليوم أمام فرصة جديدة لتأكيد هيمنته القارية من خلال الأداء القوي والخبرة الكبيرة التي يمتلكها، سعيًا لمواصلة الانتصارات والتأهل إلى كأس العالم في الصين عام 2026.

البارليمبي صدي البلد المنتخب

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

تراخيص البناء

بعد إلغاء الاشتراطات.. الأدوار المسموح بها في القرى والمدن طبقا للقانون

الرئيس عبد الفتاح السيسي

قرارات جمهورية وتكليفات حكومية.. رسائل قوية من الرئيس السيسي للمصريين والعالم

الأرصاد الجوية

أمطار في عز الصيف.. الأرصاد تعلن مفاجأة للمواطنين.. فيديو

أرشيفية

رائحة كريهة وتحلل.. العثور على جـ ثة سيدة بمصر الجديدة

أكثر من 10000 جنيه لهؤلاء.. موعد صرف مرتبات يوليو بالزيادة الجديدة رسميًا

أكثر من 10000 جنيه لهؤلاء.. موعد صرف مرتبات يوليو بالزيادة الجديدة رسميًا

صورة أرشيفية

حسينا باهتزاز غريب.. كواليس مرعبة في غرق حفار بترول بخليج السويس

الايجار القديم

بعد إقرار القانون نهائيا.. حالات تستوجب الإخلاء الإجباري للوحدات السكنية

معاش

كيفية الحصول على معاش ربات البيوت بدون وظيفة

ترشيحاتنا

الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء

استياء بين خريجي صيادلة دفعة 2023 لتأخر تكليفهم

القطار الكهربائي الخفيف

تقليص زمن التقاطر بين قطارات العاصمة بعد الخامسة مساءً إلى 15 دقيقة

الأنبا لوقا

مشاركة الكنيسة القبطية في احتفال اليوم الوطني المصري بچنيڤ .. صور

بالصور

طريقة عمل لفائف البطاطس المحشوة بالدجاج والجبنة.. أكلة سهلة وسريعة

طريقة عمل لفائف البطاطس بالدجاج والجبنة
طريقة عمل لفائف البطاطس بالدجاج والجبنة
طريقة عمل لفائف البطاطس بالدجاج والجبنة

أغنية ارجعلها من ألبوم ابتدينا.. علامات بتقولك لازم تسمع كلام الهضبة

ارجعلها" علامات تؤكد إنك لازم تسمع كلام الهضبة
ارجعلها" علامات تؤكد إنك لازم تسمع كلام الهضبة
ارجعلها" علامات تؤكد إنك لازم تسمع كلام الهضبة

ارتفاع مبيعات السيارة الكهربائية الوحيدة من هوندا بنسبة 963%

هوندا
هوندا
هوندا

أجمل يوم في عمري.. إيناس عز الدين تحتفل بتخرج ابنتها نغم.. صور

إيناس عز الدين وزوجها أحمد العيسوي وابنتهما
إيناس عز الدين وزوجها أحمد العيسوي وابنتهما
إيناس عز الدين وزوجها أحمد العيسوي وابنتهما

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. ثروت إمبابي

د. ثروت إمبابي يكتب: الهجرة المنظمة وتطوير الخريجين.. نحو زراعة مصرية تواكب العصر

أحمد ياسر

أحمد ياسر يكتب: غزة بين أنقاض الجوع والكرامة

أحمد زهران

أحمد زهران يكتب: لا تهدموا حوائط الأمل على ساكنيها

بلال قنديل

بلال قنديل يكتب : هذا المساء

د. غادة جابر

د. غادة جابر تكتب: شهيدات حادث المنوفية لكل كلمة معنى

المزيد