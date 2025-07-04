منتخب الطائرة البارالمبي يفتتح مشواره في البطولة الإفريقية بالفوز على جنوب أفريقيا 3-0

استهل منتخب مصر الوطني للكرة الطائرة البارالمبية (جلوس) مشواره في بطولة إفريقيا بتحقيق فوز مستحق بثلاثة أشواط نظيفة على نظيره منتخب جنوب أفريقيا، في افتتاح منافسات البطولة المقامة حاليًا في كينيا.

ومن المقرر أن يخوض منتخبنا الوطني مباراته الثانية في البطولة أمام منتخب المغرب غدًا السبت في تمام الساعة السابعة مساءً.

من جانبه، أكد الكابتن عماد رمضان، رئيس الاتحاد المصري للكرة الطائرة جلوس ورئيس بعثة الفراعنة المشاركة في البطولة، أن المنتخب المصري يطمح إلى الحفاظ على لقبه القاري الذي توّج به منذ انطلاق البطولة الإفريقية وحتى الآن. كما يأمل الاتحاد في تحقيق أداء مشرف، والتتويج بكأس البطولة وإهدائها إلى فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، وإلى الشعب المصري.

وأضاف الكابتن عماد رمضان أن المنتخب يشارك في هذه النسخة ضمن التصفيات المؤهلة إلى كأس العالم بالصين العام المقبل، مشيرًا إلى أن مصر تُعد من أبرز القوى على الساحة الإفريقية، بفضل سجلها الحافل بالتتويجات، كان آخرها الفوز على المغرب 3-0 في نهائي النسخة الماضية بنيجيريا.

وأشار إلى أن الاستعدادات للبطولة جاءت مكثفة، واستفاد فيها المنتخب من خبراته المتراكمة من المشاركات السابقة. كما يتميز الجهاز الفني بقيادة نشطة تهدف إلى تطوير مهارات اللاعبين عبر تدريبات منتظمة ومباريات ودية تحضيرية.

ويتكوّن الجهاز الفني من:

محمد بشير: مدير فني

محمد سعد: مدرب عام

أمين عبد المنعم: مدير إداري



ويضم المنتخب الوطني نخبة من اللاعبين المميزين، وهم:

هشام صلاح الدين (C)، أشرف زغلول، عبد النبي حسن، محمد الحناوي، حسام مسعود، السيد موسى، أحمد خميس، أحمد فضل، زكريا السيد، حمادة السيد، أحمد زكري، ومحمد حمدي.

وتتسم تشكيلة المنتخب بالتوازن بين عناصر الخبرة والشباب، مما يعزز فرص الفريق في المنافسة على اللقب القاري.

ويخطط المنتخب المصري للحفاظ على اللقب القاري، تأكيدًا لريادته في القارة، كما يستهدف استغلال البطولة كمنصة لتجربة لاعبين جدد في إطار الإعداد للاستحقاقات الدولية المقبلة.

ويُعد منتخب مصر للكرة الطائرة البارالمبية أحد أبرز المنتخبات في إفريقيا، ويقف اليوم أمام فرصة جديدة لتأكيد هيمنته القارية من خلال الأداء القوي والخبرة الكبيرة التي يمتلكها، سعيًا لمواصلة الانتصارات والتأهل إلى كأس العالم في الصين عام 2026.